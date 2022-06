El presidente de RTVE asegura que "nadie le quitó dinero" a Imanol Arias y que 'Cuéntame' no puede continuar "infinitamente"

"Es obvio que ha cobrado durante muchos años y que los trabajadores de RTVE no están todo el día sin trabajar, al contrario, trabajan y bastante". El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha sido categórico al ser inquirido por las polémicas acusaciones que el protagonista de Cuéntame cómo pasó vertió sobre el ente público al conocer que la serie de la emblemática ficción de TVE llegaba a su fin tras 22 temporadas en la pequeña pantalla. "Como venimos los de fuera, publican el sueldo de los de fuera de la televisión. ¿Por qué no publican los de dentro que no hacen nada?", dijo Imanol Arias hace dos semanas. Tornero ha sido claro en su respuesta: "Aquí nadie le ha quitado dinero al señor Imanol Arias; él ha cobrado a satisfacción".

El responsable de la Corporación desde hace más de un año ha comparecido este lunes en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades que se celebra con cierta periodicidad en Congreso y Senado. Varias de las consultas que le han dirigido los diputados giraban entorno a las polémicas declaraciones que Imanol Arias pronunció el pasado 10 de junio en el programa La Kapital, de TeleBilbao.

Molesto por el desenlace de la serie que nació en 2001, el actor que encarna a Antonio Alcántara sorprendió a propios y extraños espetando: "En el primer capítulo de esta temporada de Cuéntame cómo pasó salió Narcís Serra, que es histórico, pasó en Moncloa, diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra para evitar lo de Roldán. Y alguien del consejo socialista mujer que cobra 7.500 euros al mes dijo: 'Hay que cortarles la cabeza a estos porque empezamos a contar una historia que es muy mala para el PSOE'. Y así fue, a las tres semanas dijeron que acabáramos. Esa es la televisión pública, por favor, no quiero volver. Que me liberen ya".

"Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país", insistió al tiempo Arias, quien, bajo su criterio, opinó que "hay 9.000 personas de la cadena que cobran por no hacer nada".

Apenas 24 horas después pidió disculpas por sus palabras mostrándose "dolido y arrepentido" y alegando que se le "calentó la boca". "He molestado a personas con las que he trabajo durante 40 años, que son como mi familia y uno con la familia no pude pasarse de la raya ni ser un imbécil", agregó para culminar su rectificación. Disculpas insuficientes para la UGT, que en un comunicado solicitó que el actor "no vuelva a trabajar bajo ningún concepto para RTVE".

Con este caldo de cultivo, Tornero ha comparecido ante la sede de la soberanía nacional para aclarar que él ni puede ni debe controlar lo que digan trabajadores o actores de la cadena. "Cuando ha dicho que no se trabaja en RTVE, que se le impuso censura, que no ha cobrado de RTVE o no quiere trabajar más en una televisión pública es de su libre cosecha. Nadie le ha inducido. Luego él se ha desdicho", ha ahondado al respecto.

"Me resultó sorprendente. Yo no he hablado con Imanol Arias, no puedo tampoco decirle haz esto o di lo otro", ha insistido al comentar la reacción del actor antes de aseverar que ningún consejero de la Corporación cobra siete mil euros, como denunció el actor, sino que reciben "solo las dietas".

Sobre el final de la serie de prime time más longeva de la televisión, ha alabado que ya "forma parte del imaginario de los españoles" y que "ha funcionado bien durante mucho tiempo", pero que "llega un punto donde no puede continuar infinitamente". "No pasa nada, el tiempo pasa para todo", ha concluido.