'Sálvame' muestra los primeros 10 minutos de la docuserie de Rocío Carrasco 'En el nombre de Rocío': "He perdido el temor"...

En el nombre de Rocío es la nueva docuserie de Rocío Carrasco para Mediaset. Y en este caso, la hija de Rocío Jurado habla sobre cómo han usado el nombre de su madre, y entre otras cosas, desvela el testamento hasta ahora inédito de la artista. Los primeros dos capítulos se emitirán íntegros durante el Viernes Deluxe.

En Sálvame han querido mostrar los primeros 10 minutos del primer episodio de la docuserie. Y no solo lo han mostrado en el programa, sino que se lo han querido enseñar en primicia a Amador Mohedano, Gloria Mohedano y José Antonio, aunque estos no habrían aceptado.

En plató, todos los colaboradores se han colocado gafas VR para ver el avance del programa, y para poder sumergirse aún más en la historia de En el nombre de Rocío. Durante esos primeros minutos, Rocío ha querido recordar a su madre. Incluso llevando un cinturón de la artista.

"Puedo hacer esta docuserie ahora porque me siento fuerte. He perdido el temor, la prudencia mal entendida... y he ganado muchas cosas que me hacen dar un paso hacia delante y decir: se terminó. Yo no podía haberme enfrentado a esto sin hacer la anterior docuserie".

"Voy a hablar en el nombre de Rocío, de mi madre. Pero también en el nombre de Pedro, de mi padre. Porque mucha gente ya ha hablado en su nombre", ha explicado Rocío Carrasco, mostrando a varios de los invitados a la docuserie, como María Teresa Campos, o esa familia no mediática que ya nos presentó hace unos meses.