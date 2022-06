Queda muy poco para que llegue la nueva docuserie de Rocío Carrasco sobre su madre: En el nombre de Rocío. Este nuevo documental llegará repleto de bombas informativas, y desde Sálvame ya han adelantado una. El misterioso testamento secreto de Rocío Jurado.

Antes del estreno de la docuserie, Rocío Carrasco ha querido explicar en Sálvame lo que podremos encontrarnos al verla. "Viendo toda la serie documental, se entiende todo a la perfección. Todo lo que sucede, ha sucedido y por qué sucede. Es un documental muy esclarecedor".

"Gracias al documental, quedará todo demostrado. Y os puedo asegurar que queda demostrado que hay una parte de la familia que lo sabía, que sabía lo del testamento", ha desvelado Rocío Carrasco, en relación al testamento secreto de su madre Rocío Jurado.

Pipi Estrada ha asegurado haber hablado con Amador Mohedano y que este le habría dicho que no sabía nada sobre el testamento. "Está en ascuas. Me decía que no sabía si ese día de repente se había perdido algo o qué, pero que no sabía nada del testamento".

Por su parte, Rosa Benito ha querido desmentir otras palabras de Rocío Carrasco, que aseguraba que habían faltado al respeto de su madre. "Nosotros hemos estado ahí siempre. Y 16 años después de su muerte, seguimos respetándola, amándola...".