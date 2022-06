El conflicto de la familia Ortega Cano-Aldón parece continuar. El distanciamiento entre Gloria Camila y Ana María parece más que palpable, según sus últimas declaraciones, pero a esto parece haberse unido la hija de la diseñadora.

El fin de semana, una sencilla publicación en redes hizo que estallara la noticia, pues Gema Aldón reaccionó al tráiler de la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco.

"Ella... fuerte y valiente. Ya no la callan", escribió junto al vídeo de esta segunda parte, demostrando su apoyo a la hija de Rocío Jurado, que podría revelar ciertas informaciones que no dejarían en buen lugar a la familia Mohedano y a Ortega Cano, pareja de su madre.

'Story' de Gema Aldón. INSTAGRAM

Sin embargo, la información podría ir más allá, pues en Viva la vida aseguraron que Gema estaría preparando una entrevista. "Si yo contase todas mis verdades, pueden rodar cabezas", aseguraron que dice en la exclusiva. "El padre [Ortega Cano] se lo consiente todo a su hija".

Esto no ha gustado nada a la propia Gloria Camila, que ha respondido este lunes en Ya son las ocho y ha dejado claro que prefiere no hablar más porque siempre se la "malinterpreta" o se le da un tono de "maldad" que no usa.

Ahora es santa Gloria Camila de Calcuta que parece que le esta perdonando la vida a AM pic.twitter.com/hAK34ykLla — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) June 13, 2022

"Como dijo ella, no tiene que dar explicaciones a nadie, pues yo tampoco", ha sostenido sobre Ana María. "Gema vive en San Lucar. Cuando viene a casa de mi padre se queda allí y estamos bien. No tenemos una relación fluida, no hablamos".

"Mi padre es una persona maravillosa, a todos los acoge como a uno más. Hemos hecho cenas de Navidad juntos", ha defendido. "Es un padrazo, me consiente a mí y a sus otros dos hijos. Mi padre no me deja hacer lo que me da la gana. Siempre me ha dicho cuando algo le ha parecido fuera de lugar o he dicho algo que no le ha gustado".

Gloria Camila:"Gema cuando viene se queda en casa de mi padre".

Con su madre, Ana María Aldón y vuestro hermano.

También tu padre OC vivía en la casa de tu madre, Rocio Jurado, junto a ti y tu hermano José Fernando. Perdón no se si RB "También estaba allí" 🤭#APOYOROCIO14J pic.twitter.com/SMI8y1ZuKN — Loli 💜🏳️‍🌈❤️‍🩹 (@goinguploli) June 14, 2022

Sobre lo que Gema pueda decir, la colaboradora ha sostenido que no tiene miedo: "Yo duermo muy tranquila por las noches, tengo la conciencia muy tranquila. Sé que no he dicho nada malo de nadie, no he ofendido a nadie y estoy muy tranquila. No le tengo miedo a nadie, que cada uno haga y diga lo que quiera".

"A mí me da pena la situación, porque mi padre no está en ningún programa, nunca habla, no le gustan las polémicas... Y menos esta situación, que es su mujer, la hija de su mujer y su hija. Y voy a callarme ya porque a mí el que me duele es mi padre", ha declarado Gloria Camila.