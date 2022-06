Rocío Carrasco, rotunda, explica todo lo que se verá en 'En el nombre de Rocío': "Han pisado el nombre de mi madre y lo han usado en vano"

"Pretendo que cada uno sepa quién es cada uno, que es muy importante en la vida". Así anuncia Rocío Carrasco, a través de un avance de su nueva serie documental, En el nombre del Rocío, cuál es la intención que hay detrás de que próximamente vuelva a hablar alto y claro en Telecinco.

La cadena de Mediaset ha emitido este viernes una breve entrevista de Anais Peces, directora de Rocío, Contar la verdad para seguir viva, a la hija de Rocío Jurado, pues próximamente aclarará por qué se distanció de su familia y cuáles son las mentiras se han contado sobre ella y su madre.

Carrasco considera que durante años se ha "pisado" el nombre de La más grande, así como también el suyo propio. "La han insultado, y han utilizado el nombre de Rocío Jurado en vano", dice. Y, de hecho, afirma que "se sigue mintiendo en su nombre".

La protagonista de En el nombre de Rocío asegura que ha tenido acceso a manuscritos de su madre que pueden ser comprometedores para algunas personas y que, para más inri, ya están en los tribunales. Eso sí, dice que, aunque va a mostrar información esclarecedora, los documentos que ha llevado al juzgado no los va a desvelar: "Están dónde tienen que estar".

Subraya que "desgraciadamente" no sabe mentir, así que piensa contar la verdad sobre el distanciamiento con algunos familiares, pues solo así "se entenderá" su actitud de los últimos años. "No estoy para vengarme, sino para contar la verdad", advierte, lamentando que "se han aprovechado" de su dolor y su silencio. "No los quiero al lado", cuenta, y esta "es una decisión que está tomada, ejecutada y perpetuada en el tiempo".

En este sentido, admite que se siente "apuñalada" por quienes en su momento la traicionaron en su momento más vulnerable. "Ellos no hubieran podido hacer lo que han hecho si yo hubiera estado bien", ha señalado. Además, tiene muy claro que no ha venido a "vengarse", sino a contar la verdad: "No albergo odio, no se me crio con esos valores".

"Es gente que supuestamente aman, adoran y veneran a mi madre y al final es todo mentira", denuncia, motivo por el que no quiere "que se le siga tomando el pelo a la gente". Preparada para lo que viene, es rotunda: "No puedes hacer creer los malos son los demás, porque es mentira".

De esta forma, Carrasco ha prometido que los espectadores conocerán por qué cortó su relación con nombres de su entorno conocidos, como José Ortega Cano y Gloria y Amador Mohedano; así como con sus hermanos Gloria Camilia y José Fernando.

Finalmente, asegura que, un año después de emitirse la primera parte de su serie documental, en la que habló de su relación con Antonio David Flores y sus dos hijos en común, Rocío y David, se siente con fuerzas para hablar "sin miedo", porque "se quedó atrás".