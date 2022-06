Huelga de Ryanair: los sindicatos se reúnen con la aerolínea para intentar alcanzar un acuerdo que desconvoque los paros

Los sindicatos USO y Sitcpla, que representan a los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair, se reúnen este jueves con la aerolínea irlandesa en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para intentar llegar a un acuerdo que permita desconvocar las seis jornadas de huelga.

La secretaria general de USO Ryanair, Lidia Arasanz, ha señalado que vuelven "al mismo lugar del que Ryanair se levantó hace unas semanas de la negociación del primer convenio colectivo para los TCP", cuando estaban "muy cerca de llegar a un acuerdo".

Arasanz ha añadido, en declaraciones a los medios, que ahora se reúnen para "exigir a Ryanair que retome esta negociación" para que "todos los tripulantes de Ryanair en España tengan unas condiciones dignas de trabajo bajo la legislación española".

No obstante, ha explicado que, "si Ryanair no cambia", irán a la huelga para que "se cumplan los derechos". "Ahora es Ryanair el que tiene que decidir si quiere o no que se siga adelante con la huelga".

Los sindicatos convocaron la huelga después de que Ryanair "se levantara" de la negociación del convenio colectivo. Las jornadas de huelga están convocadas para los días 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio, con una duración de 24 horas, para las diez bases que la aerolínea tiene en España --Madrid, Málaga, Barcelona, Alicante, Sevilla, Palma, Valencia, Girona, Santiago de Compostela e Ibiza--.

Critican que no se aplique la legislación española

Ambos sindicatos mantienen y critican que la aerolínea sigue sin acogerse a la legislación laboral española. En concreto, resaltan que siguen sin tener 22 días laborales de vacaciones al año ni 14 festivos nacionales.

También "se obstaculiza" el acceso a los derechos de reducción de jornada por guardia legal o cuidados de familiares, concreción y reducción de jornada y los trabajadores siguen sin recibir su nómina en el modelo legal ni en castellano.

Los sindicatos también han afeado que la compañía no respeta la normativa en prevención de riesgos laborales ni proporciona agua a los TCP en su puesto de trabajo, sino que les da "una botella rellenable" en las oficinas de la compañía en los aeropuertos, en ocasiones a una distancia de hasta 25 minutos de la puerta de embarque.