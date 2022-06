Planes para el fin de semana: las flores en el arte y una comedia sobre la improvisación

La inspiración de las flores se deja ver este fin de semana en nuestras propuestas artísticas, que pretenden ser tan variadas, semana tras semana, como el universo de color floral. También la música llena este espacio con una cita heterogénea y divertida en Matadero, trenzada por multitud de grupos independientes; o el seductor minimalismo musical de Max Richter. Pirandello fue uno de los grandes revolucionarios del teatro y con él nos cuestionaremos nuestra capacidad de afrontar la vida con flexibilidad, dejándonos llevar sin temor por la improvisación. Los niños, cientos de ellos en un escenario creando un espectáculo musical integrador que siempre es una esperanza, demuestran que desde la vulnerabilidad podemos salir reforzados. Una vulnerabilidad frente a las infecciones que es el punto de partida de una interesante exposición en La Casa Encendida. Como apunte final, la interpretación que una veintena de artistas jóvenes realizan del universo de Frida Kahlo.

1. Arte. 'La risa de las flores' y un jardín japonés

Exposición 'La Risa de las Flores' en el Real Jardín Botánico Adolfo Ortega

La esencia del arte japonés se fusiona con una combinación de creadores españoles y asiáticos, en dos exposiciones recientemente inauguradas en el Real Jardín Botánico (RJB) de Madrid, gracias a la iniciativa de Casa Asia, con interés más que suficiente para programar una visita al Botánico.

En primer lugar, podemos disfrutar del proyecto La risa de las flores en el invernadero de los bonsáis y el Patio del Tilo, un lugar muy especial donde se reúnen obras de quince artistas asiáticos y españoles, centrados en la cultura de las flores en Asia. Todos ellos recorren un abanico de disciplinas muy diversas: vídeo, fotografía, acuarela, artes decorativas, etc.

Cuadernos de viaje de Manuel V. Alonso Adolfo Ortega

Un video grabado en plano general fijo sobre el jardín de Giverny, que el artista coreano Han Sungpil pasa a cámara rápida con un fondo musical, donde se observan los cambios de luz a lo largo de un día; fotografías de gran formato de Paula Anta obtenidas en Corea; las flores de Frederic Amat, un conjunto de pequeños cuadros en formato cuadrado, pintados durante un viaje a India. Son algunos de los reclamos de la muestra.

Se exponen objetos artísticos tan sugerentes como los 'sketchbooks' de Manuel V. Alonso, una especie de grandes cuadernos de viaje realizados en los últimos siete años; o un precioso biombo de Mari Ito, que además ha sido retocado por la artista estos días atrás.

Pinturas de Teresa Esteban en el Botánico Adolfo Ortega

Teresa Esteban nos presenta cinco delicados cuadros donde las flores nacionales de Tailandia y Filipinas se superponen al trazado de ríos, planos de ciudades o alfabetos tradicionales. Nos comenta la artista cómo su vinculación con el mundo de las plantas le llega a través de su padre, quien fue nada menos que responsable de la rosaleda del Jardín Botánico. Se cierra el círculo floral, por tanto, en esta Plaza de Murillo.

Hiroya Tanaka en su jardín de cenizas volcánicas Adolfo Ortega

Con 35 grados a la sombra, el día de la inauguración llamaba la atención encontrar en medio de un jardín japonés situado en la terraza de la Flor, a un señor con rastrillo y sombrero soportando con una sonrisa el sol de justicia que cae estos días en Madrid. Se trataba del arquitecto Hiroya Tanaka, que se ha traído setenta toneladas de cenizas del volcán de Cumbre Vieja, de la Palma, para componer este seco jardín al gusto de los nipones. Es el segundo proyecto que se ofrece en el Botánico, bajo el nombre Un jardín zen negro. Distribuidas sobre el simbólico manto de ceniza, ha colocado siete grandes piedras que simbolizan otras tantas islas del archipiélago canario. Con la que estaba cayendo, el arquitecto aún tenía humor para repasar con el rastrillo su obra de manera abnegada, a petición de los fotógrafos.

El primer proyecto se podrá visitar en el invernadero de los bonsáis y en el Patio del Tilo, hasta el 25 de septiembre. Mientras que el jardín zen estará abierto hasta el 7 de diciembre en la terraza de la Flor, aunque imagino que el arquitecto no permanecerá todo el tiempo allí con su rastrillo.

2. Teatro. 'Esta noche se improvisa la comedia'

'Esta noche se improvisa la comedia' en el Teatro Español Jose Alberto Puertas

El Teatro Español presenta Esta noche se improvisa la comedia, una obra del dramaturgo y Premio Nobel italiano Luigi Pirandello, en versión preparada por Ernesto Caballero, quien también se ocupa de la dirección. La función cuenta la historia de un excéntrico director teatral con aires renovadores que trata de forzar a sus actores para que improvisen en escena, en la representación de un cuento escrito previamente por Pirandello, produciéndose una pugna entre el conservadurismo del elenco, que no parece muy convencido de la aventura, y la arriesgada excentricidad del director.

La improvisación, por tanto, es uno de los elementos fundamentales de esta obra, y además Pirandello ha dejado mucha libertad para emplearla en la puesta en escena, incidiendo en una contradicción entre lo escénico y lo literario, según afirma Ernesto Caballero.

Joaquín Notario encarna al intrépido director que defiende un teatro sin límites y destaca, como una de las conclusiones de la función, que la sociedad tiene los elementos necesarios para que todo funcione, aunque lo difícil es ordenarlos y conseguir su conjunción.

La obra es un juego continuo en el que el espectador duda en muchos momentos si lo que se está representando es improvisado o no. Una divertida reflexión sobre el hecho teatral, que no deja de ser un homenaje más a este arte que tanto nos cautiva. Sin juego no hay teatro, convienen todos los actores que participan en la obra, que en escena se presentan con sus nombres propios, por cierto, siguiendo las indicaciones del 'dramatis personae' fijado por Pirandello. Así veremos en escena a Felipe Ansola, Jorge Basanta, Natalia Hernández, Joaquín Notario, Paco Ochoa, Ana Ruiz y Ainhoa Santamaría. Algunos de ellos debutan con esta comedia improvisada en el Teatro Español y expresaron durante la presentación su emoción por confirmar la alternativa en plaza tan importante.

Cartel de 'Esta noche se improvisa la comedia' de Pirandello Jose Alberto Puertas

Caballero ha realizado una necesaria actualización del lenguaje de esta obra estrenada en 1930, pero se ha guardado bien de mantener la historia original. Una actualización que, por cierto, da pie a que en alguna escena los propios actores entren en un debate sobre los límites de esa misma actualización, en una componente más de esa mirada interior.

El director cree que la obra es “un encendido homenaje y reivindicación del hecho teatral rebosante de un exquisito humor que hace compatible la descarnada comicidad de los personajes con su dimensión más humana y veraz”. Además reafirmó en la presentación que esta función la ‘hace’ realmente el público, cuya presencia es imprescindible. De modo que no vamos a dejar que la función se venga abajo y llenemos el Teatro Español en Esta noche se improvisa la comedia, desde hoy hasta el 17 de julio.

3. Conciertos Día Europeo de la Música en Matadero

'La casa azul' actúa en los conciertos del Día Europeo de la Música 2022 Forest Film Studio

En el marco de las celebraciones del Día Europeo de la Música, que se celebrará la semana próxima, Matadero Madrid ofrecerá un fin de semana repleto de conciertos gratuitos al aire libre con propuestas musicales de marcado carácter independiente. Un evento abierto a todos los públicos y edades que invitara al baile y al disfrute de la música de la máxima calidad.

La selección de artistas, realizada por la publicación Mondo Sonoro, se basa en dos ejes: la diversidad y la diversión. Artistas contrastados como La Casa Azul, Sexy Zebras, Soledad Vélez o los franceses General Elektriks, compartirán escenario con otros más emergentes como La Plazuela o Riders of the Canyon en su primera visita a la capital.

Un gran acontecimiento abierto al público de la ciudad de Madrid que, además, contará con dos merecidos homenajes. Por un lado, el que se llevará a cabo el primer día y por parte de diversos artistas con Mediterráneo de Joan Manuel Serrat como único protagonista y otro que repasará las canciones más emblemáticas de The Beach Boys.

SABADO 18 DE JUNIO

​

17:30h. Apertura de puertas

18.30 h. Gabriel Parpusa

19.00 h. Homenaje a Mediterráneo (de Joan Manuel Serrat)

20.00 h. Mondo Sonoro DJs

20.30 h. Sexy Zebras

21.45 h. Mondo Sonoro DJs

22.15 h. La Casa Azul

00.00 h. Fin de la actividad y cierre

DOMINGO 19 DE JUNIO

​

​11:00 h. Apertura de puertas

12.00 h. Tavi Gallart & Uweimar Useche

12.45 h. Riders of the Canyon

14.00 h. La Plazuela

15.15 h. Lion Family Band

16.00 h. Soledad Vélez

17.15 h. Grupo sorpresa

18.00 h. Fillide

18.30 h. Homenaje a The Beach Boys

20.00 h. Fillide

20.30 h. General Elektriks

22.00 h. Fin de la actividad y cierre

4. Exposición. 'Criaturas vulnerables' en La Casa Encendida

Tulipanes infectados junto a tulipanes sanos en 'Criaturas vulnerables' Adolfo Ortega

En la Casa Encendida se ha presentado la exposición Criaturas vulnerables, donde la selección de obras artísticas giran en torno a elementos que se han suscitado a partir de la pandemia del COVID. La infección, la enfermedad, la salud, la protección e incluso la belleza de lo vulnerable y contagioso, están presentes en varias de las instalaciones.

Comenzando por todo lo alto, Michael Wang ha plantado Contagion Garden [Jardín de contagio] 2022 en el Torreón. Al parecer, uno de los primeros virus identificados por la ciencia moderna, denominado TBV, no infectaba a los seres humanos, sino a los tulipanes y fue observado por primera vez en 1928. Lo curioso es que las coloraciones más variadas y especialmente atractivas son debidas precisamente a la infección con este virus. Llamaradas, franjas de colores distintos en un mismo pétalo, hacían de esas flores las más apreciadas. Actualmente, esas variedades “rotas” de tulipán, a menudo se destruyen y en lugares como los Países Bajos, donde tiene gran fuerza el sector del tulipán, está prohibido cultivarlas ya que se consideran un peligro para la pureza de las variedades “autóctonas”.

La nueva obra de Michael Wang consta de unos trescientos bulbos de tulipán “roto” plantados junto a otros seiscientos bulbos no infectados, en una distribución aleatoria. La regularidad de la disposición es un guiño al lugar que ocupan los tulipanes en los jardines más formales, mientras que el método aleatorio de plantación refleja el elemento de casualidad inherente a los cálculos sobre contagios y los índices epidemiológicos.

Vivienda imaginada para protegerse de contagios La Casa Encendida, Galerna.

Siguiendo en este mundo pendiente del contagio y las barreras que intentamos poner para no caer infectados, unos pisos más abajo encontramos el nuevo proyecto all(zone), basado en la incidencia desproporcionada del Covid-19 entre los trabajadores de los hospitales de Bangkok.

En colaboración con la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Mahidol, el estudio aborda las condiciones de vida de estos trabajadores con el objetivo de reducir la transmisión doméstica de las enfermedades víricas. La maqueta a escala 1:1 muestra una vivienda imaginaria que refleja en su configuración unas medidas de protección frente a un virus.

Se invierte la distribución arquitectónica convencional, ya que la habitación interior, alejada de las ventanas, se reserva como zona de estar y dormitorio. Está rodeada por una galería o veranda, que es a la vez zona de paso y espacio destinado a las actividades conjuntas en las que es más probable el contagio (como cocinar y lavar), que de este modo quedan expuestas al aire y la luz del exterior. El planteamiento es algo dudoso, sanitariamente hablando, pero ahí queda.

La galería también da acceso a varias habitaciones de “cuarentena”, que pueden habilitarse en función de las necesidades: cuando es necesario aislar a una persona contagiada, pero también en cualquier otra situación que pueda requerir más espacio. Seguro que el huésped remolón acabaría allí, tras la mosquitera.

5. Musical infantil. 'UBUNTU!!! Todos somos uno'

Cartel de la función UBUNTU!!! que estará en Teatro Circo Price Cedida

El programa socio-educativo de la Orquesta Carlos III vuelve a los escenarios! Unos 350 niños por concierto, de diferentes colegios, de entre 10 y 14 años, se citan para ensayar y cantar una única vez delante del público del Price, el jueves 16 y viernes 17 de junio en 4 únicos conciertos únicos. Un curso lectivo de trabajo que convierte a los profesores de música que se apuntan en directores de orquesta y a sus alumnos en artistas generosos e ilusionados.

Ubuntu se convierte, por medio del canto coral, en una herramienta educativa plenamente inclusiva, con un enorme potencial de transformación y de educación. Aquí no hay distinciones por raza, color, status o capacidad.

El espectáculo que se representa este año, UBUNTU!!! Todos somos uno, está compuesto por el creador del proyecto y director de la orquesta Juan Manuel Alonso, con texto de Alberto Frías, a cargo de la dirección escénica. Enrique Iglesias Romero ha sido el encargado de la formación de profesorado y dirigirá los conciertos de Madrid.

El musical Ubuntu en el Teatro Circo Price Cedida

¿Qué significa la palabra Ubuntu? Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y le dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos, después se sentaron juntos a disfrutar del premio. Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, le respondieron: UBUNTU!, ¿cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes?

Este espectáculo es un regalo de solidaridad y trabajo, un ejemplo de integración y futuro.

6. Música contemporánea. Max Richter en Teatros del Canal

El compositor Max Richter Jennifer McCord

Max Richter (Alemania, 1966) es autor de bandas sonoras de películas como Ad Astra u Hostiles, y series de televisión como The Leftovers. El domingo 19 le tendremos en la Sala Roja de Teatros del Canal, al frente de cinco músicos y una narradora, para interpretar dos de sus obras más representativas: Infra y The blue notebooks. Será el domingo 19 de junio.

La música de Richter se ha empleado también en ballets, obras de teatro, representaciones en salas de conciertos e instalaciones artísticas. Recientemente ha grabado una reinterpretación de Las cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi en lo que él mismo ha definido como “ver una escultura desde un ángulo diferente”.

En 2003 escribió una de sus grandes obras, The Blue Notebooks, elegida por el diario inglés The Guardian como una de las mejores obras clásicas del presente siglo. Según ha reconocido el músico, el punto de partida fue la impresión producida por la guerra de Irak. La narradora recita textos procedentes de Los cuadernos en octavo, de Franz Kafka, y de Tierra inalcanzable, del poeta polaco y ganador del Nobel de Literatura Czesław Miłosz. El recitado se entremezcla con la música y el sonido de una máquina de escribir.

On The Nature Of Daylight es el tema más conocido de esta obra -y quizás del autor- y se incluía en la banda sonora de Shutter Island, de Martin Scorsese, película que cuenta con un deslumbrante abanico de músicos del siglo XX. También formaba parte de Arrival de Denis Villeneuve.

En 2008, Richter compuso Infra (2008), la segunda obra que escuchará el domingo 19 en Madrid, como reacción a los atentados en el metro de Londres en 2005, inspirándose además en el poema The Waste Land, de T. S. Eliot.

Max Richter recibió formación clásica en la Universidad de Edimburgo y la Real Academia de Música de Londres, y completó sus estudios con el compositor modernista Luciano Berio en Florencia. Su música se basa en una mezcla ecléctica de géneros y estilos musicales, marcado fundamentalmente por el minimalismo de los años noventa.

... y 7. Una reinterpretación de Frida Kahlo

'El corazón de Frida' (2022), de Olga Esther Adolfo Ortega

Como apunte de última hora, propongo un plan extra que sólo estará disponible hasta el sábado 18. La exposición Lucha de gigantes, donde veinte artistas internacionales reinterpretan en Fundación Casa de México la obra de Frida Kahlo. Estos son sus nombres: Penélope Clarinha, Filip Custic, Olga Esther, Juana González, Jorge Hernández, Eric Joyner, Ana Juan, Liv Likart, Concha Martínez Barredo, Mihail Milunovic, Alejandro Monge, Sergio Mora, Teresa Moro, Dolce Paganne, Bea Pérez, Paco Pomet, Samuel Salcedo, Steeven Salvat, Mario Soria y Daniel Sueiras.

En la sala habitualmente dedicada a talleres, se exhiben esta visiones a modo de epílogo de la exposición Alas para volar que todavía está abierta en Casa de México, y de la que ya dimos cuenta en uno de los planes pasados.

Frida Kahlo. Autorretrato con changuito (1945) Casa de México en España

Olga Esther suele tomar la infancia como referencia para sus obras y en el cuadro que abre esta reseña nos lleva a una Frida que comparte la mirada ingenua pero segura de sus compañeros de tela, en una versión del famoso Autorretrato con changuito (1945), expuesto un piso más abajo. Por otra parte, Mario Soria propone estas dos minuciosas pintura en las que el marco es mucho más que eso, otorgando una dimensión añadida a la obra.

Dos obras de Mario Soria se exponen en Casa de México Adolfo Ortega

Gabriel Suárez y Aleix Gordo son los comisarios que han puesto en pie este proyecto disruptivo que pretende servir como trampolín a una nueva generación de artistas, y que apuesta por llegar de forma directa y cercana a nuevos públicos que se convertirán en los coleccionistas del futuro.

El homenaje que se rinde a Kahlo “es una gran oportunidad de ofrecer a los artistas una convivencia con Frida, además de un auténtico desafío y una lucha contra una gigante”, afirma Gabriel Suárez.