Selena Gomez confiesa cuál fue la lección más grande que aprendió de su relación con Justin Bieber

La de teorías, comentarios, noticias y rumores que dieron de sí los casi ocho años que fueron pareja, aunque de manera algo intermitente, Selena Gomez y Justin Bieber. Un muy turbulento amor del que era fácil salir escaldado. A la cantante y actriz de 29 años le ocurrió, aunque ahora, viéndolo con la templanza que da la edad y el tiempo transcurrido no puede evitar pensar que fue un auténtico aprendizaje sobre lo que ella busca en una relación.

La autora de éxitos como Lose you to love me, Ice cream o Let somebody go ha concedido una entrevista a The Hollywood Reporter en la que ha hablado precisamente sobre cómo cortar con el artista canadiense le abrió "un camino de introspección" que hasta entonces no había andado y con el que se enseñó a sí misma quién era realmente.

"Yo estaba, ya sabe, atravesando como es obvio una ruptura complicada. Y entonces me quedé preguntándome por mi carrera y pensando hacia dónde dirigirla y qué iba a pasar después. Sentía que tenía emociones muy diferentes entre sí", ha rememorado Gomez, quien en esa época vivió otro contratiempo más.

"Y encima después tuve problemas de salud: lupus y aquello en los riñones. Fue una etapa realmente difícil", ha asegurado la actriz de Solo asesinatos en el edificio, que sin embargo es capaz de apreciar el poder verlo ahora en retrospectiva: "Al estar ahora al otro lado, si te soy honesta, creo que fue muy bueno para mí".

"Me hizo desarrollar un carácter en donde no tolero ninguna tontería ni que se me falte el respeto de ninguna manera", ha zanjado Selena Gomez, que puntualizado: "Estoy muy orgullosa de la persona que soy ahora".

Asimismo, la artista de Texas ha hablado sobre cuánto le ha costado desprenderse de su historia como chica-Disney y lo frustrante que era que, diera igual lo que hiciera, aún la seguían viendo con la protagonista de Los magos de Waverly Place.

"Siento que me costó muchísimo conseguir que se me tomara en serio. He ido poco a poco avanzando a empujones y ahora estoy muy contenta. Pero fue muy desalentador. Sentía que no era más que un chiste para el mundo, ¿sabes?", ha confesado.