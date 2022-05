Nuevo misterio en el Arconia: tráiler de la segunda temporada de ‘Solo asesinatos en el edificio’

Uno de los exponentes más afortunados de la nueva ola de whodunits que invade el audiovisual estadounidense es Solo asesinatos en el edificio. Distanciándose de las clasicotas adaptaciones de Agatha Christie a manos de Kenneth Branagh, o de los devaneos experimentales de The Afterparty, la primera temporada de Solo asesinatos en el edificio se lo jugaba todo a la química de sus personajes, así como a cierta intuición para inyectar actualidad en el caso que debían resolver. La serie de Hulu estaba protagonizada por Steve Martin como Charles, Selena Gomez como Mabel, y Martin Short como Oliver, y pudimos verla en España a través de Star, subcatálogo de Disney+.

La acogida de Solo asesinatos en el edificio fue tan entusiasta que los Oscar quisieron tantear al trío protagonista para que presentara su última gala, pero fue imposible debido a que este andaba enfrascado en el rodaje de la segunda temporada. La cual ha concluido su producción y, como supimos gracias a un teaser encabezado por Martin, Gomez y Short, ha fijado su estreno para este 28 de junio. Apenas queda un mes para ello, así que Hulu se ha decidido a publicar un tráiler oficial que nos devuelve a los protagonistas justo en el punto donde se quedó el final de la primera temporada, con los investigadores amateurs sospechosos de asesinato pero queriendo aún así seguir desarrollando su podcast de true crime.

Los nuevos episodios de Solo asesinatos en el edificio contarán cómo Charles, Mabel y Oliver tratan de limpiar su nombre mientras nuevos misterios circundan el Arconia, el edificio de viviendas donde los tres son vecinos. Esta temporada inminente cuenta, además, con el atractivo de traer varios fichajes muy estimulantes. Además de Amy Ryan y Nathan Lane volviendo como secundarios, Solo asesinatos en el edificio incorporará a Amy Schumer, Shirley Maclaine, Michael Rapaport y a Cara Delevingne como el interés amoroso de Mabel. La serie está desarrollada por el propio Steve Martin junto a una habilidosa plantilla de guionistas entre los que destaca Dan Fogelman, creador de This is Us.

Puedes ver el tráiler bajo estas líneas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.