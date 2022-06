Lola, de 'La isla de las tentaciones', retransmite a sus seguidores su eterna espera en las urgencias del hospital

Lola, exparticipante de La isla de las tentaciones y Supervivientes, ha vivido unas horas complicadas en la sala de espera de urgencias. La joven ha retransmitido a sus seguidores lo que estaba sucediendo en ese tiempo que tan eterno se le ha hecho.

Sin dar motivos sobre su asistencia al hospital, la exsuperviviente ha contado que su larga espera se debe a que ha coincidido con un paciente cero, es decir, el primer infectado por un virus.

A través de las historias de Instagram, Lola anunció que llevaba "desde las seis de la tarde esperando" en la sala. Su indignación era notable, puesto que la veía totalmente vacía y no entendía el porqué de tan larga espera.

Imágenes de Lola en la sala de espera. martadelola / INSTAGRAM

"He hablado con una chica majísima. No sé si es enfermera o médico. El caso es que ha visto que estaba aquí esperando y me ha comentado que hay un paciente cero y la otra sala saturada", dijo para tranquilizar a sus seguidores, que ya estaban preocupados por sus situación.

"Gente, todo tiene sentido. Mi queja era porque aparentemente urgencias estaba vacía", terminó diciendo la joven, que finalmente quedó totalmente convencida de que no estaba esperando de más como creía en un principio.