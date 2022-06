Madrid recomienda a los centros mantener los libros de texto actuales el próximo curso para esquivar la ley Celaá

La Comunidad de Madrid ha remitido este martes una circular a los centros educativos de la región en la que recomienda el uso de los libros de texto actuales durante el año que viene en aquellos cursos en los que deban implantarse nuevos currículos conforme a la última reforma de la ley estatal de Educación, conocida como Lomloe o ley Celaá, por la exministra del ramo. de este año durante el próximo curso escolar,

Esta recomendación llega 15 días después de que el Gobierno regional anunciara que iba a revisar los nuevos libros para suprimir posibles términos que "adoctrinasen" y una semana después de que la Comunidad denunciara ante el Tribunal Supremo el currículo de Bachillerato.

De acuerdo con fuentes de la Consejería madrileña de Educación citadas por la agencia Efe, se ha decidido enviar esta circular "aclaratoria" porque el departamento ha recibido "numerosas consultas" de directores y equipos directivos de centros educativos por los libros de texto con los que deben trabajar el curso que viene, el 2022-2023.

La consejería que dirige Enrique Ossorio achaca su recomendación a la "tardía" aprobación por parte del Gobierno central de los currículos de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. Como se ha repetido en las últimas semanas insistentemente desde la Comunidad, esta "tardanza" ha hecho que Madrid no haya podido desarrollar con antelación la parte de los currículos que le corresponde.

Además, añaden, esto ha obligado a muchas editoriales a publicar nuevas ediciones de libros de texto, basándose en las enseñanzas mínimas establecidas en los reales decretos y en los borradores de los currículos de las Administraciones educativas, incluidos los de la Comunidad de Madrid, sin que se hayan podido incorporar "los contenidos definitivos".

Los proyectos de decreto, apunta la Consejería de Educación, deben pasar unos trámites irreemplazables, como los informes de los diferentes órganos y servicios jurídicos, que cuentan con unos plazos establecidos.

Evitar gasto en libros nuevo

Esta situación afecta directamente al programa de Gratuidad de los Libros Accede, mediante el cual, las familias reciben de manera gratuita los libros de texto del curso siguiente a cambio de entregar los utilizados en el actual.

La normativa regional establece que los libros deben tener una duración de al menos cuatro cursos escolares y la adquisición en la actualidad conllevaría "un enorme gasto extra", puesto que los centros deberían cambiarlos en los próximos meses con contenidos actualizados, subraya la Consejería.

Por ello, desde el Gobierno regional se recomienda que los centros educativos faciliten en septiembre a los usuarios de Accede los libros que han cursado en el curso 2021-2022 y considera procedente que los libros no se adquieran en la actualidad, puesto que todavía no están completos al no incorporar las aportaciones definitivas del Gobierno madrileño.

Según el calendario de implantación de la Ley Orgánica 3/2020, la Lomloe, los nuevos currículos se implantarán primero, tercero y quinto de Primaria, primero y tercero de Secundaria y primero de Bachillerato en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor de esa ley, es decir, en el curso escolar 2022-2023.

La Ley educativa estatal destaca que la adopción de los libros de texto y demás materiales no requieren de la previa autorización de la Administración educativa, por lo que serán los propios centros, en virtud de su autonomía, los que deban adoptar esa decisión.

El Gobierno madrileño lleva advirtiendo desde hace meses de esta situación y de las consecuencias que podrían acarrear los retrasos propiciados por el Ejecutivo central.

De hecho, ya solicitó en diversas ocasiones, la primera en septiembre de 2021, al Gobierno central que aplazase al curso escolar 2023-2024 la entrada en vigor de los nuevos currículos ante el temor de que los nuevos contenidos no llegasen a tiempo.