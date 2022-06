El nuevo reality de Mtmad, Por siempre o jamás, cuya dinámica se basa en aunar en una misma casa a dos miembros de una familia con sus amores del pasado, lo han inaugurado dos parejas de Mediaset: LoveYoli, su marido Jorge Moreno, su ex, Jonathan, y la pareja de este, Marta; y Hugo Paz y su ex Marina Ruiz.

Yolanda Claramonte y Jonathan Pérez fueron una de las parejas icónicas de GH 15. Tras años de distanciamiento entre ambos, el programa de MitelePlus ha provocado un acercamiento de los concursantes que provocó la ira de Jorge Moreno.

Durante el capítulo 4, el programa trató de calmar las aguas entre ambos con la reproducción de varios vídeos de su relación. Los exconcursantes de Gran Hermano rompieron a llorar con semejantes recuerdos.

"Podría haber una relación cordial [...] Me puedes haber hecho guarradas igual que yo a ti. Yo te perdono y te olvido", comentó LoveYoli. "Se me achaca como que soy yo el que no quiere y no es así", replicó él.

Como mero espectador presencial, Jorge Moreno reaccionó a la situación expresando su hartazgo: "Es un tema que me aburre tanto y me da tanta pereza [...] ¿No queréis cortar ya, de verdad?".

Yoli y Jonathan comenzaron con tensión, pero se solucionó de forma positiva, con cariño y rememorando los buenos recuerdos vividos juntos. Pero esto a Jorge Moreno parecía no gustarle: "Llega un momento que ya te saturas". Finalmente, la expareja y padres de una hija, Valeria, se reconciliaron mediante un cálido y sentido abrazo.