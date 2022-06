Así es Luna, la hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos que cumple 18 años

Ya hace 15 años que Carlos Lozano y Mónica Hoyos no están juntos. Pero, aun así, han mantenido el contacto, y una intermitente buena amistad, por un motivo de peso: Luna.

La única hija de la expareja es ese nexo de unión que aún conservan, y una de las razones por las que ambos están de celebración. Y es que el tiempo pasa volando, o eso deben pensar, pues la pequeña cumplió este sábado 18 años.

De forma similar a lo que sucedió con Julia Janeiro, muchos son los portales que han 'despixelado' mediáticamente a la hija de los presentadores, pues ya ha cumplido la mayoría de edad.

Aun así, ya eran muchos los que conocían públicamente a Luna Lozano Hoyos a través de las redes sociales, donde acumula más de 52.000 seguidores en Instagram y más de 40.000 en TikTok.

Lo cierto es que el pasado 26 de mayo, dos semanas antes de cumplir los 18, la joven ya celebró su mayoría de edad acompañada de sus más allegados, entre los que no faltaron sus padres.

A Luna le encanta la música, "toca el piano y la guitarra que es una locura y canta muy bien", tal y como relató su madre a la revista ¡Hola!. "Quiero hacer Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Siempre me ha gustado la carrera, entre otras cosas, porque me encanta debatir, que creo que no se me da mal", añadió la cumpleañera.

Lo que parece tener claro es que no seguirá los pasos de su padre en la tele, porque "no es una cosa que le llame poderosamente la atención", pero quizá sí en el mundo de la moda.