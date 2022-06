UGT dice que Imanol Arias "no debe volver bajo ningún concepto a trabajar para RTVE"

Hace unos días Imanol Arias levantaba las iras de unos y otros en RTVE y en la productora Grupo Ganga después de unas hirientes declaraciones sobre el ente público, donde se emite Cuéntame, serie que él protagoniza desde hace más de 20 años.

"Esa es la televisión pública, por favor, no quiero volver. Que me liberen ya", sentenciaba el intérprete en el espacio La Kapital, de TeleBilbao. "Es insoportable estar en esa cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país", añadía, entre otros exabruptos.

También enfadó a algunos sindicatos y trabajadores, al afirmar que en RTVE hay "9.000 personas que yo he visto que no hacen nada, que sobran".

El sindicato UGT se ha pronunciado sobre esas palabras, por las que el actor pidió disculpas poco después, en un comunicado con mucha sorna, en el que afirman, entre otras cosas, que "Imanol Arias no debe volver bajo ningún concepto a trabajar para RTVE".

"No parece muy dispuesto a marcharse por su propio pie, renunciando a sus más que jugosos emolumentos por programa", dice el comunicado, que pide que se haga "lo que haya que hacer con Cuéntame, dese el giro que haya que dar para que el sufrimiento de Imanol Arias no se alargue ni un solo segundo más".

"El bueno de Imanol lanza a los cuatro vientos que en RTVE él ha visto a 9.000 personas sin hacer nada y 'que sobran', o sea tocándose las mismísimas narices para llevárselo muerto. La plantilla de CRTVE ronda las 6.500 personas, ojalá fuese de 9.000 porque en muchos puestos de trabajo nuestros compañeros y compañeras se las ven y se las desean para sacar adelante este servicio público", señalan desde UGT.

"Tanto distorsiona la realidad su sufrimiento que Imanol ve 1.700 millones donde solo hay 1.200 millones de presupuesto. Debe ser triste para un actor que cobra 47.000 euros por episodio 'alucinar' con este despilfarro", dicen con sarcasmo desde el sindicato.

"Desde UGT RTVE creemos que lo que hay que cortar de raíz es la relación de RTVE con Imanol Arias [...] porque el daño a esta nuestra casa es inmenso, inconmensurable", añade el comunicado donde dicen tajantemente: "le señalamos que lo que vemos nosotros es solo a un desagradecido con todas sus letras y en mayúsculas".

Y es que, según UGT, "las falsedades vertidas sobre RTVE y todos sus trabajadores y trabajadoras son demasiado graves e injustas como para ser superadas por unas simples disculpas".