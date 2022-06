En la noche del pasado domingo, Tania se convirtió en la última expulsada de Supervivientes. Tras pasar unos días con Marta Peñate, las dos jóvenes han terminado por entenderse. Antes de marcharse, Tania tuvo la oportunidad de despedirse de Alejandro Nieto, su pareja.

Al conocer la noticia, Alejandro quedó desolado y no pudo evitar llorar. Todos sus compañeros, incluidos Kiko Matamoros y Nacho Palau, apoyaron al joven y le animaron a seguir adelante sin dejar que la decisión de la audiencia afectase a su participación en el concurso.

Este lunes, los colaboradores del Club Social de El programa de Ana Rosa han comentado el paso de Tania por la isla y, en su mayoría, han coincidido en que Peñate es mejor concursante de reality que Tania: "Es una máquina de hacer vídeos", ha destacado Pepe del Real.

Por su parte, Alessandro Lecquio ha apuntado: "No le deseo ningún mal a esta chica, pero me alegro de su expulsión porque nos puede dar mucho juego con Alejandro. Alejandro, no os olvidéis, es un ser primario. Hoy llora, pero mañana puede estar buscando cariño en regazo ajeno".

Pese a las declaraciones de su compañero, Beatriz Cortázar ha señalado que "Alejandro, en solitario, va a dar mucho juego porque concursar en pareja tiene cosas buenas, pero tiene más negativas". La colaboradora ha añadido que quien mueve los hilos en la isla es Kiko Matamoros, a lo que Joaquín Prat ha respondido que, "teniendo en cuenta sus limitaciones, es lo único que mueve".