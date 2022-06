'Supervivientes' vive su expulsión más difícil entre sonrisas y lágrimas: "Tenía ganas de quedarme para seguir..."

Marta Peñate o Tania Medina. Dos enemigas casi irreconciliables, pero que han acercado posturas en los últimos días, se jugaban su expulsión en Supervivientes. Dos de las mejores concursantes puestas en manos de la audiencia para su expulsión definitiva, que no dejó indiferente a nadie.

Finalmente, los espectadores se decantaron por Tania para convertirla en la nueva expulsada de la edición, dejando a Marta como parásita.

Justo antes de saber la decisión de la audiencia, y en medio de la lluvia, que hizo acto de presencia, ambas pusieron en una balanza de lo que les ha aportado el concurso. Marta se llevaba el haber "aprendido muchas cosas": "He aprendido a valorar cosas que no valoraba". Tania, por su parte, se había dado cuenta de lo que hace falta de verdad y que "las cosas materiales no valen nada".

Una vez comunicada la expulsión, la más difícil de la edición, por tratarse de dos de las concursantes más fuertes del programa, la decisión fue recibida entre sonrisas y lágrimas por Tania, que dio gracias al programa y se mostró, incluso, muy cariñosa con Peñate.

Sin embargo, rompió a llorar cuando entró su padre por teléfono desde plató. "Tenía ganas de quedarme para seguir, pero ahora estoy feliz de volver a ver a mi familia y comer", manifestó la modelo. "Eres una ganadora, no es ganar, es el camino que recorres, te quiero", le dijo él a su hija.

Antes de volver a España, Tania pudo tener un bonito reencuentro con Alejandro, su pareja, también concursante, destrozado por ver marchar a su chica. "Estoy orgullosa del programa que estás haciendo. A veces te equivocas con esa boca, pero te quiero un montón. Gana este programa porque te lo mereces", le dijo la ya expulsada.