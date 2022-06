Del anonimato al éxito en Eurovisión: el camino de altibajos que provocó el fenómeno Chanel, contado por sus protagonistas

España hizo historia en Eurovisión 2022 y consiguieron que Chanel volviera a casa con un gran tercer puesto que sabía a victoria. Sin embargo, cualquier español sabe que el camino de la hispanocubana no fue fácil y estuvo lleno de suelo pedregoso. Así lo narran sus protagonistas en un vídeo de YouTube.

Kyle Hanagami, coreógrafo de grande estrellas como Alicia Keys, Jennifer Lopez o Justin Bieber, estaba detrás del baile de SloMo. Y él mismo ha narrado la historia que hubo detrás de esta candidatura en su propio canal de YouTube.

El artista californiano no había visto Eurovisión, y de hecho destaca lo extraño que le parece que no se conozca en Estados Unidos, pero fue gracias a la película de Netflix, Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga, cuando se interesó por el certamen.

Junto a Leroy Sánchez, el compositor de la canción, buscaron a la artista perfecta, pero no fue hasta el último momento cuando encontraron a Chanel.

El odio tras el Benidorm Fest

"España ha intentado durante muchos años enviar algo exitoso a Eurovisión y realmente no ha funcionado. Y siento que han estado enviando más o menos lo mismo o ha sido mucho como baladas lentas y no ha sido bien recibido", opinó Hanagami. Por ello, quería llevar algo diferente.

El primer paso fue el Benidorm Fest, donde Chanel pasó de ser una desconocida a alzarse con la victoria. Pero, tras ganar, "las cosas cambiaron por completo". "La mayoría de las personas que apoyaban a otros cantantes me enviaron odio en Twitter, en redes sociales. Fue muy fuerte", relató la artista.

"La gente diciéndole que ella no es la verdadera ganadora. La acusan de hacer trampa. Le dicen que es una prostituta", relato el coreógrafo, completamente sorprendido. "Eso fue tan difícil para mi salud mental. Estuve llorando en mi habitación de hotel, porque no esperaba ganar, así que no esperaba el odio", añadió Chanel.

"Siento que España ha estado enviando más o menos lo mismo, muchas baladas lentas, y no han sido bien recibidas"

El problema de salud de uno de los bailarines

Tras la victoria en el Benidorm Fest, comenzaron a introducir ciertos cambios en la voz, la música y el baile para sorprender en Eurovisión 2022.

Durante los ensayos en España, vivieron un contratiempo con una de las actuaciones más importantes. Tuvieron que grabar la actuación en un plató como si estuvieran sobre el escenario de Turín, para enviarlo a Eurovisión y que ellos pudieran programar todo antes de estar allí. Tenía que salir como si fuera en directo, las mismas personas, los mismos pasos de baile, la misma voz... Pero faltaba uno de los integrantes.

Josh Huerta tenía mucha fiebre y se tuvo que ir al hospital, por lo que Kyle Hanagami tuvo que sustituirle. Y una cosa es dirigir al grupo y otra ser uno de los bailarines. "Como coreógrafo, rara vez pienso en las pistas individuales de las personas", justificó el artista.

Camino a Eurovisión y al éxito

Llegó el momento de poner rumbo a Turín, donde comenzaron con los ensayos. Y, en ese momento, Hanagami decidió tener un detalle con sus compañeros. "Las tasas de bailarines en Estados Unidos apestan, los bailarines están tan mal pagados, pero aquí en España es aún peor", opinó él y les hizo emocionarse al darles el regalo, que incluia algo de dinero extra.

No eran nervios lo que sintieron días y horas antes de la final del 14 de mayo, sino concentración. Finalmente, el resultado, un tercer puesto, les llenó de orgullo, teniendo en cuenta competidores como Cornelia Jakobs, de Suecia, Sam Ryder, de Reino Unido, o Kalush Orchestra, de Ucrania.

Pero, de todo esto, a Kyle Hanagami le asombró la cantidad de fans españoles que aclamaban a Chanel, se sabían el baile y la canción. Y se demostró incluso después de Eurovisión, cuando fue aclamada como toda una estrella en las fiestas de San Isidro de Madrid.

El camino no ha acabado para la artista hispanocubana, pues recientemente actuó en el Carnaval de Tenerife, y ya ha grabado ocho canciones para un disco que podría ser su debut. Todo apunta a que Chanel podría ser un nombre más que habitual en el panorama musical español.