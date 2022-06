Chanel Terrero cuenta cómo le ha cambiado la vida tras Eurovisión: "Me siento con el deber de ser el altavoz del respeto y la empatía"

Chanel Terrero está viviendo la mejor etapa de su carrera profesional. Y es que tras conseguir alzarse con el tercer puesto en Eurovisión, la cantante no ha parado de viajar y ofrecer entrevistas a los medios.

La última ha sido en Radio Marca, donde Sara Carbonero ha podido conocer un poco más sobre cómo se siente actualmente la representante de España en el festival tras la euforia vivida.

"Estoy bien, estoy ya recuperada, tengo muchas ganas de volver a trabajar y de quejarme porque no duermo. Necesito tiempo para asimilar todo lo que ha pasado, estoy a un 70%, estoy más en el suelo, aterrizando", comienza la artista.

Para ella, actuar es algo a lo que está acostumbrada, ya que lleva desde 2010 creciendo en los escenarios, y considera que participar en Eurovisión ha sido "consecuencia" por toda su trayectoria.

Asimismo, comenta que hay situaciones que aún no sabe controlar porque no lo ha vivido antes: "Estoy con el interruptor en on para aprender y escuchar a personas que han vivido todo esto".

El Benidorm Fest fue el certamen que le dio a Chanel el pase directo a Turín, y por el cual se generó una batalla campal contra ella al estar muchos seguidores en desacuerdo con el resultado final de las votaciones. "Con el tiempo ves y analizas con perspectiva y dices, 'fue heavy', y ahora mismo me siento muy orgullosa de haberlo gestionado como lo hice", afirma.

También comenta que, pese a toda la polémica, había mucho compañerismo y cada artista iba "sin necesidad de pisar a nadie", pero que al recibir tanto odio, se desinstaló las redes sociales porque "fue un linchamiento absoluto" que sentía que no se merecía, ya que no había hecho nada malo.

"Ahora me siento con el deber moral y social de que, como tengo muchos ojos en mí, ser un poquito altavoz del respeto y la empatía. Intento enfocarme en dar un discurso bonito", declara ante la periodista.

A pesar de todo el revuelo ocurrido, la artista no ha perdido los ánimos y, el haber conseguido tan buena posición en el festival eurovisivo, ha sido el chute de energía que necesitaba para seguir creando música.

"Viajé a Miami para componer y han salido ocho temas muy top. Es la primera toma de contacto, me estoy descubriendo como artista", confiesa. Con esta declaración, no cabe duda que habrá 'chanelazos' para rato.