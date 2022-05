Ya hace más de una semana que Eurovisión 2022 terminó con el triunfo de Ucrania y el éxito de España en un gran tercer puesto. Pero, hasta llegar allí, el camino fue muy largo y algunos artistas se quedaron, metafóricamente, por el camino.

Es el caso de Rigoberta Bandini, una de las favoritas del Benidorm Fest que, tras mucha polémica, no llegó a ser la representante de España en el festival. Pero podría redimirse, más o menos, gracias al OGAE Second Chance Contest.

Este certamen, organizado por clubes de fans de toda Europa, es un concurso alternativo en el que compite una canción de cada país que se ha quedado a las puertas de ser ganadora en su respectiva preselección.

🇪🇸 El ''Ay Mamá'' de Rigoberta Bandini representará a España en el OGAE Second Chance 2022. #Eurovision pic.twitter.com/8A6V2i5BBX — EL EUROVISIVO (@ElEurovisivo) May 24, 2022

En el caso de España, Ay mamá, de Rigoberta Bandini, es la elegida, algo de lo que ni siquiera la artista se había enterado. "Ah, está bien. Pues no tenía ni idea", tuiteó ella entre risas.

Sin embargo, no es un festival físico, no compiten actuaciones en directo, sino simplemente las canciones, por lo que la catalana no tendrá que interpretar Ay mamá sobre un escenario y, por ello, nadie la ha avisado.

Estos son los 27 participantes de esta edición. pic.twitter.com/qOgq21sysR — EL EUROVISIVO (@ElEurovisivo) May 24, 2022

La lista de canciones se hizo pública este miércoles, y en ella se pueden ver las 26 competidoras de Rigoberta Bandini, como Tini Zabutykh Predkiv, de Alina Pash, cantante ucraniana que fue descalificada tras ganar la preselección; o MEDINA, tema de In I Dimman que quedó tercero en el concurso Melodifestivalen de Suecia.

Solo son 27 las canciones que entran este año, en lugar de las 40 de Eurovisión 2022, y el motivo no es otro que la selección interna que han realizado países como Reino Unido, que no abrieron a concurso la elección de su representante.