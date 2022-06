La influencia de Alfonso Arús: cuando los otros canales te copian sin comprenderte

El éxito de Aruseros pilló por sorpresa. Un programa de La Sexta que no llegó con delirios de grandeza y que, sin embargo, fue afianzando un atractivo éxito gracias a su habilidad para distinguirse de los rivales.

En una mañana en la que todos hablan de lo mismo, Alfonso Arús enfoca otros temas con su mirada propia: más lúdica, menos trascendente. Pero estas cualidades no han sido captadas por las emisoras competidoras, que han asociado mal el liderazgo de Arús con que es un programa de ritmo trepidante que fluye a través de vídeos de impacto 'viral'.

Y, claro, en un alarde de originalidad hay magacines que han ido incorporando vídeos de impacto viral. Como los de Arús. Esas imágenes amateurs que pueden ser curiosas o asombrosas se cuelan en formatos como 'Ya son las 8' o hasta 'Espejo Público', siempre envueltas en comentarios que intentan ser jocosos en plató. Pero el buen rendimiento de Aruseros está en el tono que consigue el propio Alfonso Arús. No tiene nada que ver con que la audiencia quiera de repente ver un zapping de vídeos callejeros con final sorpresivo.

Los vídeos de Youtube suelen llegar tarde a la televisión. Cuando ya han dado muchas vueltas por las redes. La pantalla tradicional debe ofrecer otro contenido más propio, más visual y más exclusivo. Aruseros bebe del morning show de la radio de toda la vida y si ha logrado tal implantación social ha sido porque su lenguaje implica al público. Habla de la vida cotidiana del espectador con la destreza de encontrar curiosidades donde otros no llegan y afrontarlas con el prisma personal de un autor. Como es el propio Arús. Sabes que es su programa, con solo sintonizar el canal y sin necesidad de que salga en plano.

El éxito o fracaso de cualquier formato televisivo no está sólo en su contenido, también se define por cómo se dibuja el continente que cobija el show. Ahí está la clave. La viralidad en la tele debe ir con un contexto que proporcione algo más. No sólo el chascarrillo. Puede ser proporcionando espíritu crítico, reflexiones que van más allá o, simplemente, haciendo al público partícipe de aquello que se narra. En este sentido, Aruseros no despacha lo que cuenta, transmite la fuerza de la compañía. Como la radio clásica, desde la perspectiva de la tele de siempre. Ese es el ambiente que ha alcanzado Arús, tras tiempo de prueba y error, pero comprendiendo que lo último que debía perder es su hipervitaminada personalidad que, a veces, se confunde con mucho ritmo cuando simplemente es la pasión que caracteriza su manera e intuición a la hora de comunicar.