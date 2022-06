La realidad que esconde un debate sobre Andalucía sin andaluces

Desde el privilegio, siempre se producen olvidos. A veces, esos olvidos ni siquiera se comprenden cuando son criticados. Es lo que ha acontecido esta semana con la tertulia de expertos que comentaban el debate de los candidatos a las elecciones andaluzas desde el plató de TVE en Madrid. Ni un andaluz en el plató. Y nadie se percató. ¿Hubiera sucedido lo mismo si los comicios fueran en Cataluña? La respuesta es evidente: no. Tampoco puede suceder con Andalucía, porque la realidad política y social se ve diferente cuando se vive desde dentro. Madrid es España, dicen los eslóganes efectistas, pero España no es Madrid. Y si quieres retratar bien los matices de la realidad debes acudir a la pluralidad de miradas. No sólo ideológicas, sobre todo sociales.

Es una mala praxis que se repite. En los medios de comunicación se organizan habitualmente tertulias sin hueco para los protagonistas de lo que se debate. Pasa con las diversidades sociales. Podemos asistir a coloquios sobre la ley trans sin ninguna transexual. Podemos ver charlas sobre la ley de dependencia sin personas con discapacidad. Se habla por esas personas. En definitiva, se las tutela. Cuando son ellas las que deben contar su realidad, su historia en primera persona para que el resto de la sociedad comprenda.

Un debate electoral es diferente. Sin embargo, que no se caiga en lo relevante de contar con periodistas andaluces en la mesa central de RTVE en Torrespaña recuerda el problema del centralismo que viven nuestros medios de comunicación. Y en el que también cae la televisión pública, a pesar de su extensa red de centros territoriales. Aquí también quizá pueden entrar los prejuicios a la caza de la audiencia instantánea. Tal vez no interesa tanto indagar en Andalucía desde dentro como contar con periodistas "populares" que son habituales en la tele y que, por tanto, el propio espectador puede reconocer. Incluso que ya se sabe que comunican bien en pantalla. De nuevo, surgen las tutelas y los miedos de una televisión actual que busca audiencia y, al final, la termina perdiendo porque no entiende que la capacidad de tomar el pulso a la sociedad no va por ahí.

En ese camino, la televisión sólo se desconecta de su audiencia potencial. Sobre todo si habla al público centralizado en el que hay personas que funcionan en pantalla y otras que no. Cuando el buen periodismo es romper con burbujas e intentar conocer aquellos expertos que lo son porque lo viven, lo sufren. Y lo pueden verbalizar. Es más, te van a enseñar argumentos a los que nunca llegarías desde el argumentario de los partidos políticos que miran al mundo desde las alturas de Madrid.

Pero ni caemos en esta falta de prismas, porque lo debatimos todo. Hasta debatimos los propios debates. Y, claro, quizá ya dé lo mismo qué se debata.