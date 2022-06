Ivana Icardi, obligada a someterse a un cambio de 'look' tras quemarse el pelo: "Me quedaba en la mano con pedacitos al tocarlo"

Ivana Icardi está experimentando muchos cambios, tanto físicos como mentales, durante el transcurso de este año. Tras haber olvidado por completo a Hugo Sierra y haberse sometido recientemente a una rinoplastia, la exconcursante de Supervivientes ha sufrido un percance en la peluquería que le ha llevado a someterse a un cambio de look radical.

La argentina ha tenido que acudir a un centro estético para reparar su cabello, ya que tras probar diferentes peluquerías, han acabado quemándole el pelo.

"Cada vez que me tocaba el pelo, me quedaba en la mano con un montón de pedacitos", asegura la influencer. No sabe si fue por sus hormonas o porque le dejaron el tinte más tiempo de lo debido, ya que cuando salió del establecimiento lo tenía "como la seda".

Ivana Icardi muestra su pelo quemado. MEDIASET

La modelo se ha sometido a varios tratamientos de hidratación y ha notado la mejoría, pero comenta que su pelo es"Jumanji" para los peluqueros, ya que en él hay todo tipo de colores.

Por ello, ha decidido ponerse en manos de un buen profesional para solucionar el desastre capilar con el que tanto tiempo lleva acarreando y lo ha enseñado paso por paso en su canal de Mtmad.

"Parezco un bocadillo con tanta platina", dice con humor mientras el peluquero está echándole las mechas. Tras el tiempo de espera para que el tinte se impregne en su cabello y el posterior lavado, matizado y corte, Ivana Icardi muestra el resultado final.

Ivana Icardi después de pasar por la peluquería. MEDIASET

La influencer está muy contenta con el resultado y asegura que llevará a cabo todas las recomendaciones de cuidado capilar que le ha dado el profesional para no volver a sufrir lo que ya ha experimentado.