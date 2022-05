Ivana Icardi muestra el resultado de su rinoplastia tras una semana de reposo: "Nunca me vi la nariz tan derecha"

Ivana Icardi se ha operado la nariz porque tenía problemas para respirar y, ya que tenía que pasar por quirófano, ha aprovechado para hacerse un retoque estético.

La exconcursante de Supervivientes ya ha podido ver el resultado de su rinoplastia y ha querido documentarlo todo para su canal de Mtmad. En este nuevo vídeo, la modelo relata paso por paso cómo ha sido su rutina diaria con la férula puesta.

"Es superincómodo. Tengo que dormir incorporada y lo estoy llevando fatal", comenta la argentina acerca del horrible postoperatorio que ha vivido. Lo primero que hace nada más levantarse es lavarse la nariz con un bastoncillo y quitarse los restos de sangre que tiene debido a la cirugía.

Después de desayunar, como buenamente puede, y vestirse, se dirige a su centro estético para descubrir el resultado de la intervención después de llevar una semana de recuperación. "Me siento un zorro", son las primeras declaraciones que da la influencer nada más ver su nueva nariz.

Ivana Icardi viendo su cambio estético. MEDIASET

Aunque aún tiene la cara algo inflamada, Ivana reconoce que hay un cambio evidente en su rostro y que, aunque se ve rara, le gusta cómo ha quedado: "Nunca me vi la nariz tan derecha".

Cierto es que el resultado final no lo apreciará hasta dentro de unos meses. Y, aun habiendo pasado unos días terribles de dolor, la ex de Hugo Sierra no se arrepiente de la decisión tomada.