Dyson, por menos de 280 euros: así es la promoción con la que puedes conseguir una de sus aclamadas aspiradoras sin cables

Los robots aspiradores eran, hasta ahora, unos de los dispositivos de limpieza más demandados. No nos extraña dada su capacidad para dejar un suelo impecable sin que nosotros tengamos que esforzarnos. Otra de las razones de este éxito es su precio, puesto que, aunque hay modelos con prestaciones novedosas que requieren de más inversión, también tenemos a nuestro alcance versión más asequibles... ¡e igual de efectivas! Sin embargo, cada vez son más los usuarios que descubren las bondades de las aspiradoras sin cables, unos dispositivos que nos permiten controlar a nosotros la limpieza para alcanzar zonas que pasan desapercibidas para los robots.

Y si hablamos de estos dispositivos de limpieza, no podemos no mencionar a Dyson. La marca casi no necesita presentación, puesto que sus productos han conquistado a tantos usuarios que ya son un objeto de deseo entre los que aprecian las características de un dispositivo eficiente que consiga un hogar impecable. La firma, además, ofrece soluciones integrales ya que, gracias a sus accesorios, además de las casas, son capaces de limpiar el coche, los colchones y las tapicerías, incluso de casas con mascotas. La única pega que muchos usuarios ven es que las aspiradoras sin cable de la firma suelen requerir de cierta inversión... ¡a no ser que aproveches sus promociones!

Ahora, y por tiempo limitado, Dyson ha activado una promoción en la que podemos conseguir parte de sus modelos 50 euros más baratos o con accesorios de regalo, lo que nos da la posibilidad de contar con una aspiradora sin cable por menos de 280 euros. Esto es posible si optamos por el modelo V8 Motorhead, que incluye cinco piezas y accesorios, entre ellos, la rinconera. Para aprovechar esta oferta, solo tenemos que incluir el código DYSONPROMO en el momento del pago.

La V8 Motorhead. Dyson

Este modelo ofrece 115 W de potencia de succión y hasta 40 minutos de autonomía. Los diferentes cabezales que incluye la convierten en una aspiradora apta para todo tipo de suelos, con lo que logramos una limpieza efectiva. Destaca su accesorio multifunción, que incluye una parte para poder higienizar los colchones. Así que podemos decir que, por menos de 300 euros, podemos contar con una solución Dyson muy efectiva.

Otras promociones interesantes

Dentro de esta promoción, el modelo V12 Slim Absolute, del que pudimos comprobar la eficacia de su iluminación para ver la suciedad microscópica, también está sujeto a esa rebaja de 50 euros. Por su parte, además del descuento de entre 30 y 50 euros, la V15 Detect Absolute y la V11 incluyen accesorios de regalo. En concreto, esta última ofrece una base de carga de pie de regalo, valorada en 160 euros.

