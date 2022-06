Últimas horas para conseguir un robot aspirador Roomba por menos de 200 euros que limpie por ti este verano (¡y todo el año!)

Limpiar la casa es una de esas tareas que no nos suele apetecer, pero que no tenemos más remedio que llevar a cabo. Pero, cuando suben las temperaturas, realizarlas se convierte en toda una odisea, puesto que no llevamos ni cinco minutos con la mopa en mano (¡mejor eléctrica!) que ya estamos sudando a la gota gorda. Así, prácticamente nos vemos obligados a hacer un receso, lo que irremediablemente conlleva alargar la tarea y restar tiempo de disfrutar de la piscina, el aire libre... ¡o la siesta! Pero, como siempre, contar con las mejores herramientas de limpieza nos puede aligerar la tarea.

Y aquí es donde entra en juego nuestro robot aspirador, ese dispositivo que, desde que llego a casa, ha revolucionado las sesiones de limpieza. Aunque no nos libramos al 100% de estas labores, su acción nos permite conseguir mejores resultados y acometer otras tareas mientras él se dedica a limpiar el suelo. En el mercado podemos encontrar muchos modelos de diversas marcas, con prestaciones básicas o con las últimas novedades tecnológicas. De ello, claro está, dependerá el precio. Pero el modelo que te traemos hoy en 20deCompras es uno de nuestros favoritos... ¡y ahora puede ser tuyo por menos de 200 euros! Se trata del Roomba 692, de iRobot, una apuesta con prestaciones sencillas, pero efectivas. Si te interesa, no te lo pienses mucho: la promoción acaba en Amazon en unas horas.

El robot aspirador 692 de iRobot. Amazon

Una de las ventajas de este modelo es que ofrece programas de limpieza personalizados para adaptarse a las necesidades de cada hogar. También sugiere limpiezas adicionales en momentos puntuales del año, como la primavera y el inicio de las alergias. Para lograr la efectividad que le caracteriza, cuenta con un sistema de limpieza en tres fases y dos cepillos multisuperficie que recogen la suciedad de todo tipo de suelos, incluidas alfombras. Dispone también de un cepillo para esquinas y bordes para que ni la suciedad más escondida pase desapercibida.

En cuanto a las prestaciones tecnológicas, es compatible con los asistentes de voz más populares del mercado para que puedas establecer órdenes solo con la voz y se sincroniza con una aplicación móvil desde la que se puede manejar, establecer rutinas de limpieza y comprobar el resultado del trabajo.

