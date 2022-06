Dos en uno: por qué apostar por el purificador más barato de Dyson para mejorar la calidad del aire en un clic

Puede que no lo supieses, pero hasta la actividad más inofensiva puede contaminar el aire de casa, empeorando su calidad y perjudicando a nuestra salud. De hecho, actividades tan comunes como hervir agua para disfrutar de una infusión o hacer una tostada para la hora del desayuno sueltan partículas tóxicas que después respiramos, y, no, abriendo todas las ventanas de par en par (¡con el consiguiente riesgo de ataque por mosquito!) no siempre se consiguen eliminar. Sobre todo, ahora que, de cara a verano, las temperaturas no van a parar de subir y tener abiertas las ventanas ya no resulta tan apetecible como en primavera... ¡a no ser que queramos que nuestra casa sea un auténtico horno! Un problema al que se enfrentan muchos y que, sin embargo, tiene una solución efectiva que, todo sea dicho, no siempre es barata. ¿Has oído hablar de los purificadores que, al tiempo que limpian el aire de casa, lo refrescan?

¿Una de las marcas con la que conseguir un modelo con la relación calidad precio es Dyson. La popular marca de soluciones para el hogar cuenta con un variado catálogo de purificadores de aire que, gracias a diversos filtros, consiguen atrapar más del 99% de las partículas nocivas de nuestras casas... ¡por muy pequeñas que sean! Gadgets con calidad asegurada que puede que superen el presupuesto que podemos dedicarle, pero, ¿y si te decimos que uno de ellos, el Pure Cool, es el más barato de su catálogo y puedes conseguirlo por menos de 400 euros?

El purificador Pure Cool de Dyson. Dyson

Este dispositivo contribuye a mantener un aire más limpio en nuestro hogar ya que incorpora un sistema de filtración con carbón activado que captura gases y alérgenos para eliminarlos y, después, devolverlo más higienizado. También actúa contra el polen, las bacterias y la suciedad ambiental asociada a las mascotas. Además, es apto hasta para las habitaciones más grandes, puesto que su tecnología Air Multiplier permite atraer los contaminantes más alejados del dispositivo.

Además de limpiar el aire, este modelo incorpora ventilador para refrescar la estancia cuando sea necesario. Esto también permite que el aire purificado se distribuya por todo el espacio gracias a su oscilación e inclinación. Pese a ser un ventilador, este novedoso dispositivo no incorpora aspas, por lo que es mucho más seguro que los convencionales. En cuanto al mantenimiento, la propia máquina envía notificaciones sobre el estado de su vida útil.

