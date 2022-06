Cuál es el verdadero origen de los pollos de granja

¿Fue primero el huevo o la gallina? Una nueva investigación ha tratado de buscar las circunstancias y el momento en el que los pollos se convirtieron en animales domesticados y asociados a las sociedades humanas, así como su origen y expansión hasta hoy.

La investigación, publicada en las revistas ' Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS) y 'Antiquity', revela que su acercamiento a los seres humanos se produjo hace aproximadamente 3.500 años en Asia y que al comienzo eran tratados como una especie exótica.

La relación entre el arroz y los pollos

Para llevar a cabo este estudio, el equipo de investigadores evaluó el estado de restos de pollos antiguos localizados en 600 yacimientos de 89 países diferentes. Así, analizaron factores zoogeográficos, morfológicos, osteométricos, estratigráficos, contextuales, iconográficos, y datos textuales.

"Aunque estudios previos han afirmado un origen temprano de los pollos, nuestros resultados sugieren que los pollos inequívocos no estuvieron presentes hasta 1650 a 1250 a. C. en el centro de Tailandia", indican en la investigación.

"Comer pollos es tan común que la gente piensa que nunca los hemos comido".

Pero, ¿por qué aparecieron? Los especialistas han descubierto una asociación con el cultivo de arroz, que "probablemente inició un proceso que ha llevado a los pollos a convertirse en uno de los animales más numerosos del mundo", indican en un comunicado.

"Comer pollos es tan común que la gente piensa que nunca los hemos comido. Nuestra evidencia muestra que nuestra relación pasada con los pollos fue mucho más compleja y que durante siglos los pollos fueron celebrados y venerados", subraya la profesora y una de las autoras del estudio, Naomi Sykes, de la Universidad de Exeter.

¿Cómo se expandieron?

Asimismo, los expertos han encontrado evidencias que parecen indicar que los pollos eran considerados como exóticos antes de formar parte de la dieta humana, algo que sucedió varios siglos después.

"Mostramos cómo la llegada de la agricultura de arroz seco actuó como catalizador tanto para el proceso de domesticación del pollo como para su dispersión global", destaca otro de los autores, el profesor Greger Larson, de la Universidad de Oxford.

Llegaron primero de Asia y luego a través del Mediterráneo.

De tal manera que los nuevos estudios evidencian que el origen de la domesticación de los pollos fue la llegada del cultivo de arroz al sudeste asiático, "donde vivía su ancestro salvaje, el ave roja de la jungla". Por otro lado, la investigación sugiere que los pollos llegaron primero de Asia y luego a través del Mediterráneo "a lo largo de las rutas utilizadas por los primeros comerciantes marítimos griegos, etruscos y fenicios".