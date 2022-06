El manga 'Berserk' continuará tras la muerte de su autor, Kentaro Miura, de la mano de uno de sus amigos

El aclamado manga Berserk, del fallecido dibujante japonés Kentaro Miura, seguirá publicándose a través de sus aprendices y bajo la supervisión de su amigo y compañero de profesión Kouji Mori, según ha anunciado su editorial.

"Vamos a reanudar la serialización de Berserk", anunció en un mensaje difundido en varios idiomas a través de redes sociales la editorial Hakusensha, que publicaba la obra inacabada hasta el momento de la muerte del autor el 6 de mayo de 2021.

La editorial ha puesto al frente del proyecto al también dibujante de manga Kouji Mori, amigo íntimo de Miura, quien le habría revelado la historia completa de la obra.

"Antes de fallecer, Kentaro Miura habló con su gran amigo Kouji Mori sobre las historias y episodios que tenía en mente para Berserk. Tuvo conversaciones similares con el personal de su estudio y su editor" durante más de 25 años, señalaron.

El equipo de Hakusensha que trabajaba con Miura ha encontrado notas de ideas y diseños de personajes que el autor dejó atrás.

"Cuando estaba vivo, Miura me dijo: 'No le he hablado a nadie más que a ti, Mori, sobre la historia en su totalidad'. Y es cierto. Es una gran responsabilidad", dijo Miura en un texto publicado con motivo del anuncio, en el que rememora sus conversaciones con el autor durante casi tres décadas.

Mori dice que estuvo pensando si debía recoger las ideas que quedaron abiertas en una entrevista o un artículo con ilustraciones, pero pensó que eso "no transmitiría las escenas que me describió".

Cuando trataba de decidir qué hacer, recibió una llamada. El equipo del estudio de Miura, Studio Gaga, había decidido terminar el último capítulo que el autor dejó a medias y quería que él lo revisara. De ahí surgió el proyecto para continuarlo.

El dibujante ha dicho que escribirá solo los episodios de los que Miura le habló y ninguno que no pueda recordar completamente.

"No será perfecto. Aun así, creo que puedo contar la historia que Miura quería contar. ¡El talento de sus aprendices es real! Son artistas brillantes", añadió en el escrito, pidiendo comprensión y apoyo para la obra de ahora en adelante.

Miura publicó por primera vez sobre Berserk en un capítulo único titulado Berserk Prototype que vio la luz en 1988 en la revista Monthly Comicomi, de la editorial Hakusensha. Un año después comenzó a serializar la obra en la Monthly Animal House, que seguía publicando en la cabecera Young Animal.

La obra, protagonizada por un guerrero de fuerza sobrehumana llamado Guts, se desarrolla en un mundo medieval plagado de demonios y horrores. Acumula 40 volúmenes, de los que se han vendido más de 50 millones de copias (impresas y digitales) en todo el mundo.