Después de la abrupta separación de Gerard Piqué y Shakira están surgiendo muchos testimonios acerca de cómo era el matrimonio y todo lo que concierne a los protagonistas.

Si este martes era la modelo brasileña Suzy Cortez la que sostenía que el jugador le enviaba mensajes comprometidos cuando estaba con la cantante, horas después ha sido Nuria Tomás, la novia oficial del futbolista antes de Shakira -por la que la dejó-, la que ha alzado la voz para hacer un anuncio.

A través de sus redes sociales, la empresaria, actriz y mamá ha informado en su perfil de Instagram de que acaba de rodar una serie sobre su vida y que podrá verse en internet, previo pago.

Piqué y Tomás, cuando salían. ©GTRESONLINE

"#Mujer #mamá #empresaria #Actriz... Si tuviera que ponerle etiquetas a quien soy o a lo que hago, imagino que serían estas. Aunque son las ganas de compartir aprendizajes, experiencias buenas y no tan buenas, y una filosofía de vida que me ha costado mucho trabajo personal, lo que me ha llevado a grabar este documental", escribe Nuria en un post en el que saca a la luz el tráiler.

"Si mi historia le sirve de inspiración o apoyo a alguien para lo que sea que quiera cambiar en su vida, habrá valido mucho la pena", remata.

En las imágenes dice: "A los 21 años me pasó algo que cambió completamente mi vida. Siempre digo que parte de mi inocencia se quedó allí. Y ahí empecé a ser otra. Algo por lo que más se me ha conocido públicamente es porque apareció un amigo en mi vida que hasta ese momento habíamos sido amigos y nos convertimos en pareja", asegura.