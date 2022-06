Las pistas de Shakira que evidenciaban su ruptura con Piqué

Tras una semana de rumores constantes, la cantante Shakira confirmaba este sábado su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, con quien mantenía una relación desde hacía 12 años. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando", rezaba el escueto comunicado de la colombiana, que pedía además "respeto a la privacidad" por el bienestar de sus dos hijos, Milan, de 9 años, y Shasha, de 7.

Una vez conocida la noticia, han sido muchos quienes han echado la vista atrás al pasado más reciente y han encontrado algunas pistas que apuntaban a una crisis en la mediática pareja.

La primera de ellas tiene que ver con la última canción publicada por la cantante, Te felicito, junto a Rauw Alejandro, cuya letra habla en primera persona de un desengaño amoroso.

De este modo, entre otras frases se puede escuchar: "Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso", "Hablándote claro, no te necesito. Perdiste a alguien auténtico. Algo me decía por qué no fluíamos. Te va a picar cuando recuerdes cómo nos comíamos", o el propio estribillo de la canción, "Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien esе show", dice el single de la colombiana.

La cantante no solo se quedó ahí, sino que en una reciente entrevista se sinceraba sobre el significado de la canción: "Nos pasa a todas. Una vez, cada cierto tiempo, a nosotras, las mujeres... Crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas", aseguraba en el programa This Morning.

Muchos se preguntan ahora si estas palabras o la letra de la canción van dirigidas a Piqué, ya que no es la primera vez que la colombiana piensa en él para una canción. Su single Me enamoré, de 2011, habla del futbolista, con quien acababa de comenzar una relación.

Tampoco su reciente aparición en solitario en el Festival de Cannes hizo sospechar entonces que algo iba mal en la pareja, puesto que el motivo pudo haber sido los compromisos profesionales de Piqué, o que simplemente no había sido invitado.

En Instagram, basta con remontarse a hace tan solo dos meses, cuando Shakira publicaba un vídeo haciendo surf, un deporte que, según ella, le ayuda a olvidar sus "problemas".

"Después de meses en ayuno forzado de surf, hoy fue como andar en bicicleta mientras las olas parecían llevarse mis problemas", aseguró entonces.

En otra imagen más reciente, coincidiendo con el día de la Madre en algunos países —Colombia lo celebra el segundo domingo de mayo— la cantante publicó una instantánea junto a sus dos hijos en la que le daban un beso.

"Solo con un beso lo curan todo y hacen que valga la pena seguir luchando por ellos", dijo entonces.