En medio de rumores sobre infidelidades de Piqué a Shakira, que han roto su relación después de doce años juntos y dos hijos en común, se habla mucho de una chica rubia de unos 20 años.

Sin embargo, hay otras mujeres del pasado del futbolista que han roto su silencio y que ahora hablan de los supuestos comportamientos del jugador del Barcelona estando aún con la cantante.

Es el caso de Suzy Cortez, una modelo brasileña que ha contado que el deportista le mandaba mensajes comprometidos mientras estaba con Shakira. "Él era el que me enviaba mensajes muy directos. Los únicos jugadores que han estado en el Barcelona y que nunca me han escrito han sido Messi y Coutinho. Son excelentes esposos y tienen un gran respeto por sus esposas. Shakira no se lo merecía", relata la modelo en El diario de NY.

"Cuando regresé a Brasil, me enviaba mensajes por Instagram todos los días preguntándome cuándo regresaría a Europa, cuánto medía mi trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi", asegura la joven en su relato de cómo conoció al central.

"Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número y me mandó un mensaje", explica. Eso ocurrió entre 2016 y 2018.

Según su versión, no quiso contar nada en su día "para no romper una familia" y "por respeto a Shakira", pero ahora que la relación entre el futbolista y la cantante ha saltado por los aires quiere contar con detalle todo lo que sabe.

Además, cuenta la modelo, de 32 años, el jugador le envió imágenes comprometidas por las redes sociales. "Me mandó fotos que no abrí, pero pude ver que eran desnudo".