Natalia Lacunza revela que padece un cuadro ansioso depresivo desde hace seis años: "Ahora soy más comprensiva conmigo misma"

A punto de sacar su primer disco, Tiene que ser para mí, Natalia Lacunza se ha abierto en canal y, en una entrevista para Vogue, ha confesado los problemas de salud mental que lleva arrastrando desde hace algún tiempo.

"Me han diagnosticado un cuadro ansioso-depresivo arrastrado durante seis años y eso me ha servido para ser más comprensiva conmigo misma", asegura en la entrevista, admitiendo que aún sigue necesitando ayuda psicológica.

"Siempre he sido partidaria de ir a terapia. Cuando las cosas se quedan dentro es lo peor que puedes hacer porque adquieres una perspectiva viciada del mundo", explica, reconociendo además que dejó de ir tras su paso por OT, algo que, dice, fue un error. "Tardé en volver a ir y me arrepiento mucho de ello", relata.

También admite que sufrió una fuerte crisis mental que le provocó estar siempre triste: "En la vida no puedes llevar todo sola, necesitas que alguien te escuche y te ayude a poner cada cosa en su sitio".

"Lo importante ahora para mí es descansar, estar con la gente que más me quiere y me llena de fuerza. Tengo 23 años y hay cosas para las que ya me siento cansada. No debería ser así", admite.

La navarra, que se dio a conocer por su paso por OT 2018, reconoce haber aprendido mucho de su experiencia en la Academía, pero recuerda que lo más duro llegó al salir, debido a la fuerte exposición pública: "Esta gente que me conoce, no es mi fan por nada que sea mérito mío, es solo por un programa de televisión".

"Ni siquiera había formado un proyecto propio. Me sentía muy pequeñita y me puse el listón de la autoexigencia por las nubes", reconoce.

Por último, la artista resalta que pedir ayuda psicológica nunca debería ser un tabú. "La misma gente a la que ves en Instagram también tiene sus movidas mentales".