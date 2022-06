El problema de las puestas no deseadas: ¿qué hacer cuando nuestros loros ponen huevos?

Si tenemos loros en casa, probablemente ya habremos descubierto cuán fascinantes son como mascota y cómo de complejo es cuidar de ellos para que sean felices y cubran todas sus necesidades. Pero, además, es posible que, si tenemos una hembra, nos hayamos topado con una puesta no deseada. ¿Sabes que pueden poner huevos sin la necesidad de tener un macho?

Estas aves pueden percibir estímulos por parte del entorno y tomarnos a nosotros como potenciales parejas o incluso tomar elementos del ambiente también como tal. "Si el entorno les invita a reproducirse, no requieren de un macho para hacerlo, por lo que habrá puestas", explica Roger Valls, cofundador de la asociación Avetropic, cuya misión es salvaguardar el bienestar de las psitácidas (conocidas comúnmente como loros) que viven en condiciones de cautividad, así como contribuir a la conservación de aquellas que hacen lo propio en vida silvestre.

"Hay especies que son más propensas a tener puestas o a percibir estímulos para reproducirse, como por ejemplo los agapornis, los periquitos o las ninfas", añade el experto.

Cómo evitar las puestas no deseadas

Si queremos reducir la probabilidad de que nuestro loro ponga huevos deberemos asegurarnos de no ofrecerles oportunidades de anidar y crear un nido. "Hay elementos como cuencos de comida o agua, objetos finos, cajas nidos, saquitos o hamacas colgantes muy cerradas que ellos pueden utilizar a modo de nido. No tenerlos no te garantiza el no tener una puesta, pero que estén presentes en la jaula aumenta mucho la probabilidad", asegura Valls.

"En el caso de que tengamos un animal muy humanizado y que viva solo (que ya hemos dicho muchas veces que no es recomendable), hay que intentar no tener un contacto con ese animal que pueda interpretar como de emparejamiento. No dar demasiados besos o caricias, por ejemplo, ya que estos comportamientos invitan al animal a que haga una puesta", añade.

Sin embargo, a veces ya es muy tarde y nos encontramos con que nuestro loro ha hecho una puesta, ¿qué debemos hacer en esos casos? "Estos animales cuando ponen un huevo lo hacen consecutivamente, un día sí y un día no, por ejemplo. La gente comete el gravísimo error de quitárselos, lo que provoca en el animal una respuesta de tener otra puesta", detalla el cofundador de Avetropic. "Nuestra intervención debe ser cauta y debe basarse en el comportamiento del animal"

Qué hacer cuando nuestro loro ya ha puesto huevos

"Nos podemos encontrar con tres situaciones diferentes. Una de ellas es que el loro, durante esa primera semana después de haber puesto el huevo no lo esté empollando y no le esté haciendo mucho caso. Ahí podríamos retirarlo y el animal no lo percibirá como una pérdida", explica.

Otra de las situaciones que cuenta el experto es cuando los loros sí que están pendientes de incubar el huevo: "En unos 20 días más o menos, ellos van a asumir que la puesta está perdida y lo abandonas, será solo en ese momento cuando retiremos los huevos y, tras ello, intentaremos remodelar su entorno y tenerlos entretenidos para que no tiendan a poner otra vez".

"En el caso de que tendamos dos individuos que viven juntos y que pertenecen a especies compatibles que pueden tener descendencia juntos, tenemos el riesgo de que el huevo esté fecundado. Si no queremos más animales, lo que haremos será, dejar la puesta y a los siete o diez días, pinchamos por ocho o diez puntos el huevo con un alfiler, así nos aseguramos de que no tener más aves", detalla.

En resumen, lo más importante que no debemos olvidar es que los huevos no se pueden retirar en cualquier momento, ya que podría causarle un trauma al loro y convertirse en un problema mayor con la puesta consecutiva de huevos. "Si al loro le quitas los huevos constantemente, estará poniendo constantemente, con la pérdida de energía que ello requiere y con unas consecuencias a nivel psicológico terribles para el animal", concluye Valls.