El plan de descentralización que el Gobierno contrapone al de Ximo Puig, estancado ante la falta de creación de instituciones nuevas

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha traído de vuelta un debate latente en el PSOE que llevaba meses enterrado: el de la descentralización. El dirigente se presentó en Madrid con su propuesta, denominada 'Vía Valenciana', bajo la que defiende la salida de instituciones de la región capitalina. El Gobierno y el propio partido, no obstante, trataron de enterrar cuanto antes su idea y pusieron en valor la propia propuesta del Ejecutivo que, eso sí, está estancada: no se ha movido ninguna institución.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial, de quien depende este plan, confirman a preguntas de 20Minutos que el plan del Gobierno no ha tenido ningún efecto práctico todavía, pese a que el procedimiento para llevarlo a cabo lo aprobó el Consejo de Ministros hace cuatro meses. El motivo es que el Ejecutivo, sabedor de la polémica de señalar a Madrid y del posible daño electoral que le podría hacer al presidente Pedro Sánchez un nuevo enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso, terminó cediendo y explicitó que no tocaría las instituciones situadas en Madrid, que son la mayoría.

Todo ello, pese a que esa descentralización fue un planteamiento que el propio Sánchez hizo en 2019. "En efecto, todavía no se ha creado nada al que se le pueda aplicar", señalan las mismas fuentes. Y es que, la idea es instalar en diferentes ciudades solo las sedes de los organismos nuevos que se creen a raíz de la implantación de los fondos europeos, que están cifrados en 140.000 euros. Sin organismos nuevos, no hay sedes.

No obstante, el PSOE cerró filas ayer con esta propuesta que todavía no ha llegado a término. Además de recordar que el plan del Ejecutivo no pasa por sacar instituciones de Madrid, la vicesecretaria socialista, Adriana Lastra, hizo ademán de desautorizar a uno de sus barones. Preguntada en rueda de prensa en Ferraz, señaló que la idea que defiende el PSOE "es la del Gobierno de España". "Es una buena noticia... la propuesta del Gobierno de España", insistió la asturiana.

"Incluso hay vida inteligente fuera de Madrid"

Con todo, Puig sigue insistiendo en su vía, que también fue la defendida en un principio por Sánchez. Así lo hizo en el desayuno informativo que protagonizó en Madrid y en el que estuvo flanqueado por tres ministros socialistas -Diana Morant, responsable de Ciencia; Luis Planas, de Agricultura; y José Luis Escrivá, de Inclusión- e incluso por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Federar es unir", lanzó como lema antes de ironizar con que "fuera de Madrid incluso hay vida inteligente". Eso sí, también quiso dejar claro que su propuesta "no va contra nadie", quizá siendo consciente de la polémica que se produjo la última vez que el Gobierno quiso hacer una propuesta similar. "Yo creo que el presidente del Gobierno y los socialistas no entienden que todos los países tienen una capital, que la capital de España se llama Madrid y que lo es desde hace cinco siglos", señaló la presidenta madrileña a finales del pasado año después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declarase que tenía "anhelo" de un "mayor protagonismo de la vida política" con el que cuenta Madrid.