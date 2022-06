Amber Heard no puede pagar a Johnny Depp tras perder el juicio, pero, ¿cuál es la verdadera fortuna de cada uno?

El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard terminó con la lectura del veredicto del jurado popular, que estableció una compensación de 15 millones de dólares de ella a él, y de solo 2 millones de él a ella.

La abogada de la actriz, Elaine Bredehoft, habló sobre la indemnización que Heard deberá pagar -10 millones en concepto de compensación y 5 de daños punitivos-, algo que, aseguró, no podrá hacer: "No, absolutamente no".

Aun así, sostuvo que van a apelar el veredicto. "Tiene excelentes motivos para ello", dijo. "Incluso habíamos tratado de conseguir la sentencia del Reino Unido porque él ya había tenido su oportunidad -y esa es una de las cuestiones, pero también varias de las cuestiones probatorias. Había muchas pruebas que no llegaron", insistió.

Así, la pregunta que surge es cómo es la situación financiera de Amber, algo que, hoy por hoy, es bastante desconocido. Según publican varios medios, se estima que la fortuna de la actriz, de 36 años, oscila entre los 2 y los 8 millones de dólares después de que, entre 2013 y 2019, la artista ganara unos 10 millones de dólares entre sus películas y diferentes trabajos publicitarios como la serie The Stand y una campaña con L’Oreal. Una cantidad que ascendió en 2019, cuando ganó 3 millones de dólares más, su mejor año en este apartado.

Además, posee una casa en propiedad en Yucca Valley, California, valorada en medio millón de dólares y un coche Range Rover, que le correspondió en el acuerdo de divorcio que firmó con el actor.

Por otra parte, el patrimonio de Depp es considerablemente mayor que la de su exmujer. Su exadministrador, Josh Mandel, llegó a cifrar en unos 600 millones de dólares (algo más de 550 millones de euros) la fortuna del actor durante algún momento, según declaró en el juicio, entre salarios por sus trabajos cinematográficos y contratos de patrocinio.

Pero la mala gestión que hizo el actor de sus bienes y sus excesos, relatados por Mandel, dio al traste con esa fortuna. Al menos con la mitad, según revelan algunos medios.

Tal y como indica Celebrity Net Worth, Depp aún tiene un gran patrimonio de 150 millones de dólares gracias, entre otras cosas, a sus altos salarios por película (unos 20 millones de dólares por filme).

En cuanto a bienes materiales, el actor contaría además con millonarias propiedades alrededor del mundo, como cinco casas en Hollywood Hills, Los Ángeles, adquiridas por 19 millones de dólares, y una villa en Francia, muy cerca de St. Tropez, que ha puesto a la venta por 55 millones de dólares. También posee una isla privada en las Bahamas, Little Halls Pond Cay, comprada en 2004 por casi 4 millones de dólares.