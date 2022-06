GoFundMe anula una falsa campaña que recaudaba fondos para que Amber Heard pudiera pagar a Johnny Depp

La página de mecenazgo GoFundMe ha anulado una campaña falsa que afirmaba estar recaudando dinero para que Amber Heard pudiera pagar a Johnny Depp parte de los 15 millones de dólares que un tribunal de Virginia le obliga a pagar tras el mediático juicio por difamación que ha enfrentado a ambas estrellas de Hollywood.

Tal y como informa TMZ, poco después del veredicto, se organizó una recaudación de fondos, creada por alguien llamada Kimberly Moore, para ayudar a Heard. Moore afirmó haberse puesto en contacto con el equipo legal de Heard y prometió que Amber tendría acceso directo a cualquier dinero recaudado.

La descripción de la página decía: "Creo que Amber y las redes sociales protegieron al abusador. El juicio excede su patrimonio neto. Es muy triste que él haya podido salirse con la suya con el abuso. El juicio fomenta ese abuso. Si puedes, ayúdala". La campaña quería recolectar un millón de dólares.

El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard terminó este miércoles con la lectura del veredicto del jurado popular, que estableció una compensación de 15 millones de dólares de ella a él, y de solo 2 millones de él a ella.

La abogada de Amber Heard ha asegurado que no podrá pagar la compensación exigida: "No, absolutamente no". Además, ha sostenido que van a apelar el veredicto. "Tiene excelentes motivos para ello", ha insistido.

"Esto es un revés para las mujeres dentro y fuera de la sala", ha defendido la abogada. "Lo que ha dicho este jurado es que, si no se graba, no ocurrió", concluyó la representante legal de Amber Heard