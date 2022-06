Vania Millán y Julián Bayón se dan el 'sí, quiero' rodeados de caras conocidas: Pilar Rubio, Carlos Sobera, Ivonne Reyes...

Vania Millán y Julián Bayón ya pueden presumir de ser marido y mujer, pues este sábado se han dado el 'sí, quiero' tras dos años de espera como consecuencia de la pandemia de coronavirus, en una ceremonia celebrada en la iglesia de San José, en Madrid.

La pareja se comprometió en el año 2020, un año después de iniciar su relación, después de que el cirujano le pidiese matrimonio. "Sí... sí... y sí, y mil veces sí", volvió a decirle a su ahora esposo a través de las redes sociales para anunciar que iban a casarse, según recoge la revista Semana.

En la publicación, la Miss España 2002 quiso darle las gracias a Bayón por "hacerme tan feliz". "Podría haber estado llorando tres días seguidos de la emoción por cada una de las palabras que me dijiste", le aseguró declarándole su amor: "Te amo, y me siento ya contigo uno".

Vania Millán y Julián Bayón posan como marido y mujer tras casarse este sábado. GTRES

Ahora la pareja ha podido por fin ponerle la guinda a su historia de amor con una boda de ensueño, en la que la novia ha lucido un impresionante diseño del atelier Love is in the Air.

Tras pasar por el altar, la pareja ha posado enamorada a las puertas de la iglesia antes de montarse en un espectacular vehículo clásico para poner rumbo al Casino de Madrid, donde ha tenido lugar la celebración del enlace.

A su boda han acudido celebridades como Pilar Rubio, con quien Millán mantiene una gran relación de amistad, Jedet o Carlos Sobera, así como Alexandra Pereira, Ivonne Reyes o el exfutbolista Julio Baptista.