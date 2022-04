Vania Millán y Lorena Gómez se reencuentran y aclaran la verdad sobre su relación: "Nunca ha existido rivalidad"

Vania Millán y Lorena Gómez tienen en común una persona que, en algún momento, ha sido muy importante en sus vidas: René Ramos. La primera estuvo casada con el hermano del futbolista durante dos años. La segunda es su actual pareja. Estas circunstancias provocaron una posible rivalidad entre ambas. Ahora han coincidido en un evento y han hablado sobre su relación.

Vania Millán y la cantante acudieron a una cena benéfica organizada por la Fundación Querer con la colaboración de la Fundación Columbus. Allí ambas se reencontraron, lo que permitió a los periodistas preguntar a las dos sobre los rumores de enfrentamiento.

La primera en pronunciarse fue la Miss España 2002, quien fue clara al respecto: "Nunca ha existido esa rivalidad. Ya he dicho que cada uno está en el lugar en el que quiere estar y con quiere estar. No hay que mirar mal a nadie. Que sean felices como yo lo soy. Rivalidad existiría si yo quisiera estar en un lugar que no fuera el mío".

Millán, que actualmente está contando los días para celebrar su boda con el doctor Julián Bayón, también habló sobre sus planes de ser padres. "Tenía el momento boda y no quería demasiadas emociones. Cuando pase esto, me ocupo del siguiente. Estamos con ganas de que llegue el día y mucha ilusión", dijo ilusionada la modelo.

Por su parte, Lorena Gómez declaró tajante sobre su relación con Vania: "Esa confrontación es falsa. No me gusta estar confrontada ni con ella ni con nadie. No me voy a la cama enfadada con nadie nunca".

La cantante, que acaba de ser madre junto al mayor de los Ramos, habló sobre su bebé y la nueva etapa en la que está inmersa. "Es idéntico a su padre, pero cuando nació era a mí. La personalidad es mía, el amor por la música. Es observador", dice Lorena con gran emotividad sobre el pequeño René.

En cuanto a la maternidad, confiesa que ahora es "más fuerte, más responsable, alegre". Además, dice que "tener un niño en casa te da mucha alegría y es que está graciosísimo porque habla mucho", aunque reconoce que tienen que descifrar lo que les quiere decir.