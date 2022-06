El grupo de investigación en Química Analítica Aplicada (AChem) de la Universidad de La Laguna (ULL), que forma parte del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, ha identificado un nuevo tipo de contaminación costera compuesta principalmente por alquitrán --comúnmente denominado como piche-- y materiales plásticos al que los investigadores han asignado el nombre de 'Plastitar' es la denominación inglesa del alquitrán--.

Este tipo de contaminación se origina a partir de derrames puntuales de crudo de buques, que al llegar a las costas cubren las rocas del litoral, constituyendo una matriz semisólida a la que se incorporan multitud de fragmentos plásticos de diferentes formas y tamaños.

En este trabajo, publicado recientemente en la revista 'Science of the Total Environment', se han encontrado evidencias de la presencia de plastitar en el Malpaís de Güímar (Reserva Natural Especial en Tenerife), Arenas Blancas (Parque Rural en El Hierro), Famara (Parque Natural en Lanzarote) y en Playa Grande (Tenerife), y no se descarta su presencia en otras zonas costeras del archipiélago.

En este último punto, se ha estudiado en detalle un área rocosa ubicada en la zona intermareal, analizando el tipo de plástico incrustado en estas formaciones, detalla la ULL en una nota.

Han sido hallados fragmentos y pellets de polietileno en su mayoría, así como polipropileno, lo que coincide con el tipo de microplásticos que llega a las playas de Canarias, según estudios previos realizados por este mismo grupo de investigación.

También fueron encontrados, aunque en menor proporción, otro tipo de residuos no plásticos como madera y vidrio, así como rocas y arena.

Más contaminantes

El 'Plastitar' se suma así a otros tipos de nuevas formaciones ligadas a la presencia de residuos plásticos en el medio marino tales como los plastiglomerates, producto de la quema incompleta e incontrolada de residuos, incluyendo plásticos; los plasticrusts, fragmentos plásticos incrustados en las rocas del litoral por la acción del oleaje; los pyroplastics, con forma y apariencia de roca que surgen a partir de residuos plásticos fundidos y las anthropoquinas, rocas sedimentarias que contienen plásticos y que son conocidas como la herencia cultural del antropoceno.

El equipo investigador señala la importancia de continuar realizando estudios que evalúen el grado de afección de las costas canarias por estos contaminantes, su degradación y sus potenciales efectos en los organismos presentes en la zona intermareal, así como su posible presencia en otras partes del mundo.