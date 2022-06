La actitud de algunos concursantes de Supervivientes no está sentando nada bien a los tertulianos encargados de comentar, cada día, el reality. Si ya había quedado claro que Anuar Beno no es uno de los favoritos, ahora Mariana también se ha colocado en el centro de la diana.

Los comentarios de la modelo venezolana han molestado enormemente a Cristina Tárrega, colaboradora habitual del Club Social de El programa de Ana Rosa.

"Yo a Mariana le caigo mal. Me dice que soy Alejandro con prótesis", comenzó diciendo Tania Medina sobre las palabras que su oponente le había dedicado. Así, Joaquín Prat ha destacado que "es muy recurrente en los realities de esta casa que las mujeres acaben reprochándose entre ellas si llevan operaciones de cirugía o determinadas prótesis".

Cristina Tárrega no ha dudado en mostrar su desprecio a Mariana y ha sentenciado: "Voy a hablar una sola vez de Mariana y ya no voy a hablar más de ella. En el momento que tú atacas físicamente a otra mujer... Estoy muy cansada de que las mujeres se metan con las mujeres porque, de esa forma, no vamos a ningún sitio. Y menos con temas físicos. Es horroroso. Ya está bien. Se acabó Mariana".