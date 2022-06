Kiko Hernández critica el concurso de Juan Muñoz en 'Supervivientes': "¿Con qué cara volverá y hará frente a sus supuestas deudas?"

Juan Muñoz se salvó de la expulsión de Supervivientes este domingo y, tras conocer la decisión de la audiencia, no dudó en abandonar el concurso. Si bien es cierto que, durante el concurso, fueron reiteradas las ocasiones en las que el cómico manifestó su voluntad expresa de abandonar.

"Yo entré y pensé que podría, pero no puedo. No estoy con fuerzas, no estoy bien y psicológicamente esto me está afectando y no puedo. Mi salud es lo primero", alegó el exintegrante del dúo cómico Cruz y Raya presa de la angustia y el nerviosismo.

Kiko Hernández valoró en Diez Minutos el concurso del cómico de forma negativa, aunque también soltó perlas hacia otros concursantes: "Su participación no ha podido ser más decepcionante, como la actitud de Desy". "El premio al ignorante de la semana se lo lleva ella por volver a meterse con la edad de Kiko Matamoros. ¡Es tan recurrente y tan aburrido!", exclamó.

A pesar de no ser de su agrado, el colaborador de Sálvame reconoció que la andaluza juega un papel crucial en el concurso: "En el fondo me alegro de que el abandono de Juan haya abierto la posibilidad del regreso de Desy". "Me gustaría que aguantara y que luego se incorpore con el resto. Pero que se dé cuenta del error que ha cometido", añadió.

Hernández fue rotundo al referirse al "idilio" que mantienen Anabel Pantoja y Yulen Pereira: "Yo, si fuera 'El Negro', iría a Honduras como concursante fantasma del pasado y le diría: 'Tía, ya está bien, deja de jugar conmigo y con mis sentimientos y déjame en paz. No vuelvas a nombrarme en tu vida'".