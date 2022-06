Las ofertas de junio pisan (¡muy!) fuerte: del Echo Dot por 30 euros al 50% de descuento en Women’Secret

Junio ya está aquí y con él llegara de forma oficial el verano... ¡y las primeras rebajas! Y es que, aunque era habitual que el periodo de descuentos estivales comenzara en julio, ya llevamos unos años en los que algunas tiendas y ecommerces adelantan sus ofertas. Así, aunque nuestra cabeza ya esté puesta en planificar las vacaciones (y en el equipaje que nos vamos a llevar), desde 20deCompras te aconsejamos no quitar ojo a algunos chollos a los que vamos a tener acceso estas semanas.

Y, para muestra, las ofertas semanales que hoy te acercamos. Desde alguna nueva adquisición para tu armario hasta el ahorro que puedes conseguir si compras las pastillas de lavavajillas en Amazon. Pero no queremos entretenerte más: aquí van nuestros chollos favoritos de esta semana. ¿Por cuál vas a decidirte?

‘Top ten’ de ofertas semanales

Echo Dot de tercera generación por menos de 30 euros. Si todavía no has descubierto las ventajas de tener un asistente virtual en casa, no debes dejar pasar la oportunidad de apostar por Alexa. Uno de los altavoces más populares de Amazon está, ahora, al 44% de descuento.

El Echo Dot de 3ª generación. Amazon

Asiento infantil elevador para el coche de Star Wars. Padres frikis, esto os interesa. En ToysRus hemos encontrado un asiento apto para niños de entre 15 y 36 kilos con un diseño estampado de BB8. El precio habitual de este modelo es de 89,99 euros y ahora puede ser tuyo por poco más de 62.

Este asiento elevador es apto para niños de entre 15 y 36 kilos. ToysRus

Solo 25 euros por una cámara de seguridad para tu hogar. Se acercan las vacaciones y debemos asegurarnos de que nuestra casa está protegida. Esta cámara de TP Link se sincroniza con una aplicación y dispone de detección de movimiento y de visión nocturna.

Esta cámara de seguridad cuesta menos de 25 euros. Amazon

Toalla de La Vecina Rubia por menos de 17 euros. El lema “me bajo de la vida” se lleva mucho mejor en la playa o en la piscina. Esta toalla tiene unas medidas de 100 x 170 cm y es de microfibra, perfecta para acompañarte en tus planes estivales. Está rebajada un 15%.

Esta toalla tiene el lema "me bajo de la vida". Tantanfan

Agua filtrada directamente del grifo por 50 euros. Brita, además de ser conocida por sus jarras, también dispone de dispositivos que permiten filtrar del grifo. Este modelo ofrece una vida útil de 600 litros y ahora te ahorras más de 20 euros en su compra.

Este dispositivo tiene una pantalla que indica cuando debemos cambiar el filtro. Amazon

Terrazas a punto con la hidrolimpiadora de Cecotec. Tengamos balcón, terraza o jardín es importante contar con un dispositivo que nos ayude a dejar impecable estos espacios para desarrollar nuestra vida fuera. Este modelo de Cecotec ofrece una limpieza de alta presión con boquilla adaptable para ofrecer los mejores resultados.

Esta limpiadora a presión es perfecta para las zonas exteriores. Cecotec

3x2 para celebrar el verano en la tienda Disney. Bañadores y bikinis para los más pequeños platos, vasos y otras piezas de vajilla para disfrutar de las mesas estivales y juguetes para las vacaciones. Todo ello protagonizado por los personajes de la factoría y con una interesante promoción. ¿Uno de nuestros favoritos? El mono de protección solar adaptable de Spiderman.

Este es uno de nuestros favoritos de la Disney Shop. Disney Shop

¡Es el Summer Black Friday de Women’Secret! Con un descuento de hasta el 50%, en el catálogo de la conocida firma de ropa interior podemos encontrar auténticas gangas. Aunque, dada la proximidad del verano, ¡nos quedamos con la selección de bañadores, bikinis y toda clase de complementos a mitad de precio!

Este bañador está de oferta en Women'Secret. Women’Secret

Una batería de cuatro cacerolas de Magefesa, por menos de 40 euros. Así es este chollo culinario que nadie debería dejar pasar, sobre todo aquellos que llevan tiempo sin renovar sus cazuelas. Este pack, ahora un 22% más barato de lo habitual, incluye cuatro de diferentes tamaños y con tapas de cristal incluidas.

Todas estas piezas pueden ser tuyas por 40 euros. Amazon

El sérum para acabar con las manchitas de la piel, de Beauty Drops, ¡por nueve euros! Es una de las marcas más conocidas por sus soluciones para mimar nuestra piel y potenciar su belleza natural, y, ahora, en Primor tiene un 31% de descuento.

Este sérum es perfecto para tratar las manchas de la piel. Primor

