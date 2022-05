Vuelven las pastillas de lavavajillas de Finish por 15 euros: cómo conseguir 110 unidades a 0,13 euros cada una

Lavar los platos era, hasta la llegada de los lavavajillas, una de las tareas domésticas que en muchos hogares se rifaba para ver a quién le tocaba llevarla a cabo cada vez. Y es que a casi nadie le gusta tener que enfundarse los guantes y frotar los restos de comida de ollas, platos, cubiertos... Aunque no es la tarea más odiada por los españoles (¡planchar nos gusta aún menos!), no es lo que más nos apetece y menos después de una deliciosa comida en la que hemos tenido que invertir varias horas cocinando, con la consiguiente suciedad que esto conlleva. Además, esta tarea doméstica también suele implicar dejar impecable la vitrocerámica o la zona de los fuegos, lo que significa tener que deshacernos de la grasa más incrustada.

Por suerte, desde que los lavavajillas llegaron a las cocinas, fregar a mano queda reservado solo para utensilios como las sartenes o para escapadas en las que no disponemos de este electrodoméstico. Pero, si lo tenemos en casa, sabemos que debemos aprovecharlo. Eso sí, esto no implica que de vez en cuando no tengamos que remangarnos para limpiar la máquina ya que de ello depende su vida útil y su efectividad, algo en lo que también influyen las pastillas de lavavajillas que usemos. Apostar por unas de calidad y con una formulación completa es básico para que nuestros platos y cubiertos brillen como el primer día después de cada ciclo. Las de Finish son unas de las más populares y el pack de 115 unidades puede ser tuyo hoy en Amazon por poco más de 15 euros. ¡Cada pod te sale a menos de 15 céntimos!

Este 'pack' cuesta poco más de 15 euros. Amazon

Si eres asiduo a esta compra ya lo sabrás, y si no, te lo contamos: este pack de Finish incluye 110 pastillas de la gama Poweball All in 1 Max que son eficaces hasta con las manchas más difíciles y las aguas más duras, por lo que solo debemos preocuparnos de poner el lavavajillas... ¡y todo listo! Los restos de comida más incrustados tampoco son un inconveniente para ellas, puesto que su acción desengrasante los elimina de forma eficaz; de este modo, no tenemos que perder tiempo aclarando a conciencia cada plato. A todo ello, cabe destacar, también contribuye su triple acción: por un lado, el power gel para los residuos más difíciles; por otro, la powerball, para eliminar hasta los restos de horno; y, por último, las microesferas limpiadoras que penetran y levantan los alimentos pegados. Asimismo, cuenta con acción a temperaturas bajas para que no tengas que derrochar energía. ¿Vas a renunciar a todo esto por solo 15 euros? ¡Nosotros no lo haríamos!

