Los carmenistas denuncian a Más Madrid ante la Fiscalía y Maestre dice que "es una estrategia de Almeida" contra su partido

Los tres concejales de Recupera Madrid han presentado una denuncia en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas contra sus antiguos compañeros de Más Madrid por supuesta financiación ilegal. "Hemos presentado en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas una denuncia en la que decimos que Más Madrid lleva incumpliendo desde diciembre de 2020 la Ley de Financiación de Partidos Políticos. En 2015 la ley cambió y prohíbe aceptar cuotas periódicas a personas que no sean afiliadas al partido", ha explicado a la prensa el concejal de Recupera Madrid Luis Cueto.

Más Madrid, en cambio, cree que esta batalla política es "es una estrategia de Almeida" contra su partido. La portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha vinculado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con la denuncia registrada por Recupera Madrid ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas contra su formación esta mañana por financiación ilegal, a la que no le ve ningún recorrido.

"El único partido condenado por financiación ilegal es el PP, que es quien está detrás de la estrategia de acoso y derribo contra Más Madrid", ha aseverado Maestre, quien ha defendido que "muy orgullosamente y honestamente" desde el principio Más Madrid se ha financiado con "cuotas y aportaciones" de cargos públicos, trabajadores y militancia.

"Es una estrategia de Almeida contra Más Madrid que lleva años y que ha contado con la triste participación de tres tránsfugas como en los peores episodios de la política madrileña. El PP ya ha hecho antes en Madrid de comprar a dos personas, como fue el caso del 'Tamayazo'", ha deslizado la portavoz.

Entiende que en el caso del Grupo Mixto se trata de "lo mismo", que "trabajan para el PP" y que se centran en ella misma y en su formación porque son "la alternativa política al desgobierno del PP" y "el enemigo a abatir". Ante ello, ha garantizado que están "fuertes y juntos" en Más Madrid para que les distraiga "lo mínimo posible" de seguir "llenando la ciudad de propuestas, de acciones y proyectos para el futuro".

El alcalde, por su parte, exige a Rita Maestre que explique "si es cierto que ha cesado a personas porque no pagaron la campaña electoral de Errejón, y si ha extorsionado a trabajadores municipales bajo la amenaza del cese por no querer contribuir a la campaña electoral fallida de Errejón". "Estamos preocupados por que se puedan producir este tipo de comportamientos por un Grupo Municipal que no activó la carta financiera hasta que se activó la campaña electoral. No es un partido, es una plataforma electoral", ha lanzado

Asimismo, José Luis Martínez-Almeida ha recordado que Íñigo Errejón es "el presidente de la Comisión de Calidad Democrática del Congreso", y que "es el mismo que permite y tolera en connivencia con Maestre, que era su jefa de campaña, que haya personas que estén en la calle porque no quisieron contribuir a esta campaña electoral fallida".

El PP municipal estudia la posible denuncia

Por su parte, continúan estudiando la viabilidad de denunciar la presunta falsificación documental en la constitución de Más País. El primer edil madrileño ha pedido "distinguir actuaciones diferentes", y se ha referido a "la falsedad documental de una asamblea que nunca existió", pues "quien dice que esa asamblea no se produjo es el tesorero del grupo municipal de Más Madrid", que "reconoce un evidente fraude tanto en asamblea como en firmas".

"Aquí quien canta es un concejal actual de Más Madrid, en aquel momento tesorero, que dijo que no hubo asamblea y que hay más que dudas razonables de las mismas, y que la bonificación estatuaria que permite a Errejón concurrir a elecciones se asienta sobre fraude y falsedad", ha dicho.

Así, ha señalado que "la otra cuestión" es "el intento de extorsión de Maestre, que ya hay sentencias que dicen que esos ceses son ilegales por vincularlos al incumplimiento de la carta financiera". "No es una conspiración, salvo que entiendan que los jueces dicen que Maestre cesaba por no pagar", ha finalizado.