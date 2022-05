Almeida defiende a los carmenistas frente al Grupo "fake" de Más Madrid "que se constituyó sobre documentos falsos"

"Señor alcalde, ¿cómo va a resarcir a los madrileños de los efectos negativos, políticos, institucionales y económicos que con su arbitrariedad y prevaricación jurídica ha causado?", ha preguntado el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, sobre la constitución del Grupo Mixto que hace unas semanas un juzgado ordenó disolver.

José Luis Martínez-Almeida responde, tras exigir que retire la imputación pública del delito que le ha atribuido o, en caso contrario, le lleve a la Justicia. "Si no hubiera constituido el Grupo Mixto, y hubieran sido concejales no adscritos, habrían tenido la misma capacidad de votar que tuvieron como grupo municipal [con Más Madrid]".

Pero lo que al alcalde le "preocupa realmente" es que haya un grupo político [Más País] que sustenta a un Grupo municipal "fake" [Más Madrid] porque "se ha constituido sobre documentos falsos", ha dicho con relación a las conversaciones entre los actuales concejales del Mixto cuando aún formaban parte de Más Madrid en el que advierten de una "falsa asamblea".

"Maestre, la portavoz del Gobierno más corrupto de la historia del Ayuntamiento de Madrid, es la líder de la oposición más corrupta de la historia del Ayuntamiento de Madrid", ha concluido el regidor popular. No sin antes exigir a los carmenistas "que pongan a disposición de las autoridades judiciales los mensajes" que hoy ha publicado El Mundo. "Si no hacen eso, si no presentan la denuncia en la Fiscalía con esos mensajes y WhatsApp, están encubriendo el delito de falsedad documental en el que previsiblemente ha incurrido Más Madrid".

"Por su puesto acudiremos a las instancias judiciales adecuadas porque entendemos que la violencia de una actuación irregular la debe quien las hace, no quien la denuncia", replica Luis Cueto, uno de los tres díscolos.

Más Madrid, por su parte, solo ve "un condenado: el alcalde de Madrid", al que insta a cumplir la sentencia que ordena a disolver el Grupo Mixto. La concejal Pilar Sánchez también le ha afeado al alcalde que en este Pleno le tocaba "rendir cuentas" y, por el contrario, se ha dedicado a "atacar a la oposición".