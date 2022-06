Reino Unido enviará a Ucrania sistemas de cohetes capaces de alcanzar objetivos a 80 kilómetros de distancia

US ARMY

Reino Unido se suma a Estados Unidos al dar nuevos apoyos a Ucrania. Gran Bretaña anunció este miércoles que enviará sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple a Ucrania para ayudar a defenderse de Rusia, estas son las declaraciones del secretario de Defensa británico, Ben Wallace, que recoge la CNN.

En esta ocasión, Reino Unido enviará lanzadores M270 capaces de atacar objetivos a una distancia de hasta 80 kilómetros, lo que ofrecerá "un impulso significativo en la capacidad de las fuerzas ucranianas", según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores británico.

La medida se ha "coordinado estrechamente" con la decisión de Estados Unidos de proporcionar a Ucrania su Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS), una variante de los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple que serán obsequiados por el Reino Unido, agregó el comunicado.

El gobierno británico también dijo que las tropas ucranianas recibirán formación sobre cómo usar los lanzadores en el Reino Unido, para que se pueda maximizar la efectividad de los lanzadores.

EE UU envía misiles avanzados pero no de largo alcance

Estados Unidos finalmente enviará armas a Ucrania, pero no misiles largo alcance, así lo confirmó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras asegurar este lunes que su Gobierno no enviaría estas armas a Ucrania, como le pedían las autoridades ucranianas.

Sin embargo, al día siguiente Biden anunció que EE UU enviará más sistemas de misiles avanzados a Ucrania para lanzar ataques con mayor precisión.

"He decidido que proporcionaremos a los ucranianos sistemas de misiles y municiones más avanzados que les permitirán atacar objetivos clave con mayor precisión en el campo de batalla", escribió Biden en una columna de opinión publicada a última hora en el diario The New York Times.

Aunque, el país americano ha precisado que este sistema se utilizará solo en el campo de batalla y nunca se empleará dentro del territorio ruso.