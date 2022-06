Guerra de Ucrania - Rusia, en directo: última hora de la invasión, muertos, bombardeos, ataques, Putin, Kiev, mapa, países

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes que Estados Unidos enviará más sistemas de misiles avanzados a Ucrania para lanzar ataques con mayor precisión. "He decidido que proporcionaremos a los ucranianos sistemas de misiles y municiones más avanzados que les permitirán atacar objetivos clave con mayor precisión en el campo de batalla", escribió Biden en una columna de opinión publicada a última hora en el diario The New York Times.

En Ucrania, las fuerzas rusas alcanzaron una planta química destruyendo un tanque de ácido nítrico, que puede causar graves daños a la población.