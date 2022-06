La oposición planta a Puig en el acto del 40 aniversario del Estatut valenciano por utilizar el lema 'Fent país'

Los tres partidos de la oposición en la Comunitat Valenciana, PP, Ciudadanos y Vox, han dado plantón al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el acto de conmemoración del 40 aniversario del Estatut d'Autonomia que tiene lugar en el recién adquirido Palacio de las Comunicaciones (antigua sede de Correos) de València. El motivo es el lema escogido por la Conselleria de Participación (en manos de la líder de Esquerra Unida (EU), Rosa Pérez Garijo), Fent país (Haciendo país), que en opinión de estas tres formaciones "divide a los valencianos" por incorporar reminiscencias nacionalistas y de izquierdas, algo que, en opinión de los partidos del Botànic es una excusa para borrarse del acto y hacer electoralismo a un año de los comicios autonómicos.

El lema, por otra parte, no es nuevo, ya que a finales de 2021 formó parte del empleado por la propia consellera en su campaña interna en EU, Continuem endavant, fent País (Continuemos adelante, haciendo País) e incluso por la Convergència de Jordi Pujol.

El presidente del PPCV, Carlós Mazón, acusó este lunes a Puig de "dividir a los valencianos" con este lema y anunció que su formación no participará en actos que "incidan en la separación", una postura a la que se sumaron este martes Ciudadanos y Vox. "Se pierde una ocasión para juntar, para hacer una gran convocatoria y celebrar la unidad del pueblo. Pero han decidido seguir por la división, insinuando que somos uno de esos países que quiere el independentismo catalán", afirmó Mazón.

Lema de la conmemoración e imagen de marca del 40 aniversario del Estatut d'Autonomia valenciano. GVA

En esta línea, desde Les Corts, la síndica del PP, María José Catalá, que acusó al Consell de escoger "un lema de Esquerra Unida, del partido de la consellera, que hace expresa referencia a los Països Catalans, es un error y una declaración de intenciones de que no se pretende hacer un acto de unión de los valencianos", añadió. La portavoz de Cs, Ruth Merino, criticó que el PSPV se esté "escorando hacia los extremos" y ha dijo que su partido no participará en los actos en protesta por "la utilización" que se hace del Estatuto. La portavoz de Vox, Ana Vega, también descartó la presencia de su formación en los actos de celebración del 40 aniversario "ni tampoco del Año Joan Fuster, este señor que acuñó el término Països Catalans, que tampoco nos esperen allí". A juicio de Vega no hay "nada que celebrar", ya que considera que "el estado autonómico es un fracaso".

Réplica de Puig y del Botànic

El presidente de la Generalitat replicó que la Comunitat Valenciana tiene grandes retos y cree que lo que hay que hacer es "intentar superar el partidismo y no estar siempre pensando en las elecciones, sino intentar pensar en los ciudadanos". "Siento que sea esa la actitud, no sé exactamente por qué no quieren asistir, probablemente por la memoria o desmemoria de lo que han sido estos 20 años de sus gobiernos, pero nosotros planteamos este aniversario desde la unidad y la cohesión", subrayó este martes el jefe del Consell.

Según Puig, el autogobierno ha sido "una victoria y un éxito de los valencianos", en un periodo en que la Comunitat ha avanzado "extraordinariamente", y ha añadido que le gustaría que eso lo compartieran todos los ciudadanos. "Somos una Comunitat Valenciana que tiene ese nombre, que además tiene un origen en el antiguo Reino de València y que, desde la perspectiva de lo que significó la ambición del autogobierno, como dice el propio preámbulo del Estatuto de Autonomía, somos un país", ha apuntado Ximo Puig.

Para los socios del Gobierno del PSPV en la Generalitat, Compromís y Unides Podem, el PPCV ha adoptado ante este aniversario una actitud de "irresponsabilidad" que demuestra su "debilidad".

Según la portavoz de Compromís, Papi Robles, el líder del PPCV parece estar buscando "cómo salirse de los acuerdos democráticos que todos tenemos" y "justificar a la gente que se está saliendo de los acuerdos, que es la gente con la que ellos quieren pactar, la extrema derecha".

Por su parte, la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha acusado al PP de estar compitiendo con Vox y le ha advertido de que sus excusas para no participar en los actos del aniversario del Estatuto son "una irresponsabilidad y demuestran su debilidad".

La portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha defendido que celebrar los 40 años de Estatuto es "una alegría extraordinaria" porque ha estado presidido por "el dialogo, la convivencia y sobre todo por la pluralidad".