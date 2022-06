Amador Mohedano ataca a Rocío Carrasco: "Mi sobrina hace las cosas de su madre con mucho dinero detrás"

La guerra entre los miembros de la familia Mohedano Jurado continúa 16 años después de la muerte de La más grande. Con la más que próxima apertura del museo de la cantante, Amador Mohedano ha aprovechado para lanzar más ataques hacia su sobrina Rocío Carrasco y su entorno.

Amador Mohedano ha hablado en exclusiva para la revista Semana, donde ha dejado claro su alegría por la apertura de un museo a su hermana que él mismo creó. "Me tiré dos años ahí metido. Mañana, tarde, noche y madrugada", confiesa rotundamente, manifestando que puso todo su empeño "para que se hiciera realidad el sueño" de su hermana.

Al exmarido de Rosa Benito lo apartaron del proyecto cuando ni él lo esperaba. No llega a entender ese hecho, pues nunca le llegaron a dar "explicaciones desde el ayuntamiento". Es por eso que, a pesar de su alegría, matiza: "Que a nadie se le olvide que quien ha hecho el museo se llama Amador Mohedano. Es algo que nadie podrá negar".

Amador Mohedano junto a Gloria Camila, Gloria Mohedano y Ortega Cano. EP

Los intereses y problemas económicos son el día a día en esta guerra. No podía faltar el dardo sobre este tema hacia Rocío Carrasco. "Mi sobrina hace las cosas de su madre con mucho dinero detrás, y a nosotros los homenajes nos han costado dinero", dijo Amador tajantemente, confesando que él no ha cobrado "un duro del ayuntamiento". Además, declaró: "A mí me ha costado dinero de mi bolsillo y mucho tiempo de mi vida estar dos años con el museo".

Sus declaraciones, a pesar de tener como dirección principal la figura de Rocío Carrasco, también salpicaron a su entorno televisivo más íntimo. Ella dijo recientemente que su familia es la que ella elije, y su tío respondió con contundencia: "Nosotros lo tenemos muy claro, ella invitará a su madre adoptiva, a sus hermanas adoptivas, a sus primos adoptivos... Veremos a las Campos por Chipiona".