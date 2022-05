Marta Lozano y Lorenzo Remohí ponen rumbo a su luna de miel: "¿Dónde creéis que nos vamos?"

Después del 'sí quiero' viene la luna de miel. Y ahora les toca a Marta Lozano y Lorenzo Remohí. La influencer y el odontólogo contrajeron matrimonio el pasado sábado en Jávea (Alicante) y este martes por la mañana han emprendido su primera aventura como casados.

La pareja ha salido temprano rumbo a Madrid, donde han llegado al aeropuerto para coger un avión con destino aún desconocido. "A punto de perder el primer vuelo, pero hemos llegado como unos campeones", publica el emprendedor en sus historias.

"¿Dónde creéis que nos vamos?", es la pregunta que lanza la modelo a sus seguidores a través de Instagram. Por el equipaje que se ve en una de sus historias, parece ser que el destino elegido tiene playa, ya que se aprecian varios bikinis y vestidos veraniegos.

Pero todo vale e igual es una luna de miel multidestino, como la de su íntima amiga María Pombo, que primero estuvo esquiando en la cordillera de los Andes (Chile) y terminó en las playas paradisiacas de Bora Bora (Polinesia Francesa).

Por el momento, no han aterrizado en su destino, aunque sí han subido contenido desde el avión a sus redes sociales. "No puedo parar de llorar al ver los vídeos del sábado. ¡Se me había olvidado que tenía miedo a volar!", confiesa la alicantina entre lágrimas y mostrando su alianza.

La 'influencer' Marta Lozano. INSTAGRAM

Sea el destino o destinos que sean, habrá que esperar a que la pareja lo publique una vez que se asienten en el lugar elegido, que no cabe duda de que será impresionante.